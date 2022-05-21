Россия снова переписывает историю: в учебниках для школьников убирают упоминание о Киевской Руси (фото)

Российские власти продолжают выкручивать исторические данные на свой лад. Теперь детей учат в школе тому, чего на самом деле не было.

В Сети появились фото учебников по истории для российских школьников 6-х классов, где в тексте отсутствует упоминание о Киевской Руси.

Вместо этого упоминается просто Русь.

Ответные фото опубликовал один из российских Telegram-каналов.

Напомним, российские школьники будут учиться за партами с портретами уничтоженных в Украине оккупантов.

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