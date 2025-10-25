Россия снова приблизилась "к миру" в Украине: но есть условие

Кирилл Дмитриев / © Associated Press

Глава РФПИ (Российского фонда прямых инвестиций) и спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев заявил, что Россия, США и Украина приближаются к дипломатическому решению, способному завершить войну. США играют ключевую роль в этом процессе.

Об этом пишет Reuters.

По словам Дмитриева, стороны работают над прекращением огня по нынешней линии фронта, что является уступкой украинской власти.

«Я считаю, что Россия, США и Украина действительно достаточно близки к дипломатическому урегулированию», — сказал Дмитриев.

Визит спецпосланника Путина проходит после новых американских санкций против России, но, по словам дипломатического представителя, диалог продолжается.

Европейские дипломаты помогают Украине в формировании предложения по прекращению боевых действий. Дмитриев отметил, что это большой шаг со стороны президента Зеленского, который согласился признать текущие линии фронта как основу для урегулирования.

Кирилл Дмитриев подчеркнул, что любое урегулирование возможно только при учете интересов России и уважительном отношении к ним.

«Конечно, это возможно только в том случае, если интересы России будут учтены и будут к ним относиться с уважением», — подытожил он.

Напомним, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис изложил свое видение реальных гарантий безопасности для Украины, необходимых для мира. По его мнению, они должны включать в себя постоянное присутствие ВМС НАТО в Черном море для защиты портов (как Одесса), бесполетную зону, которую будут обеспечивать самолеты НАТО с базы Рамштайн, и предоставление ракет «Томагавк» для сдерживания.

На суше, по мнению Ставридиса, должна действовать 10-тысячная коалиция желающих (из Польши, стран Балтии и Скандинавии) в рамках миссии ЕС вдоль границы с РФ. Между тем, министр обороны Великобритании Джон Хили уже подтвердил, что члены «коалиции желающих» разрабатывают конкретные планы гарантий на случай прекращения огня.