Россия снова просит у Ирана "шахиды" и ракеты для войны в Украине — СМИ

Из-за проблем с вооружением Россия снова просит у Ирана беспилотники и ракеты для войны в Украине.

Россия, вероятнее всего, снова заказала у Ирана большую поставку беспилотников и баллистических ракет.

Об этом сообщает немецкое издание Zeit со ссылкой на агентство dpa.

"Мы знаем, что Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотников и ракет в Россию", — сообщают анонимные источники в ООН в Нью-Йорке.

Таким образом, Кремль хочет исправить острую нехватку военного вооружения. В то же время источники издания говорят, что Россия пока не получила оружие от Ирана, а только заказала его.

Напомним, после долгого перерыва оккупанты снова атаковали Украину беспилотниками "Shahed-136". В этот раз во вражеский налет попала Днепропетровщина, куда 7 декабря россияне направили восемь дронов.

Кроме того, в ночь на 7 декабря армия Российской Федерации пыталась атаковать и Житомирщину беспилотниками Shahed-136. К счастью, их удалось сбить на севере области.

В общей сложности на востоке Украины ВСУ сбили 14 российских беспилотников иранского происхождения.

Читайте также: