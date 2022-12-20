Россия снова пылает: в Чувашии на газопроводе раздался масштабный взрыв (видео)

В Чувашской Республике России 20 декабря раздался мощный взрыв.
Между селами Калинино и Ямбахтино Вурнарского района Чувашии произошел мощный взрыв.
Об этом местные сообщают в Сети.
Пока известно, что взрыв раздался на газопроводе, там якобы произошла утечка газа. После этого начался масштабный пожар. Предварительно пострадавших нет.
Официальной информации об инциденте пока нет.
Напомним, 20 декабря, в пограничной с Украиной Белгородской области вспыхнул мощный пожар на энергетическом объекте, в результате чего город полностью обесточен, также нет воды.
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