Россия снова пылает: в Чувашии на газопроводе раздался масштабный взрыв (видео)

Между селами Калинино и Ямбахтино Вурнарского района Чувашии произошел мощный взрыв.

Об этом местные сообщают в Сети.

Пока известно, что взрыв раздался на газопроводе, там якобы произошла утечка газа. После этого начался масштабный пожар. Предварительно пострадавших нет.

Официальной информации об инциденте пока нет.

Напомним, 20 декабря, в пограничной с Украиной Белгородской области вспыхнул мощный пожар на энергетическом объекте, в результате чего город полностью обесточен, также нет воды.

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