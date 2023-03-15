Россия снова возвращается к "железному занавесу" – в британской разведке назвали признаки

В России могут еще больше усилить ограничения на заграничные поездки для работников государственного сектора.

Россия вводит все более строгие ограничения для выезда за границу государственных служащих, напоминающих запрет времен СССР. С начала вторжения России в Украину российские государственные служащие и работники подвергаются все более строгим ограничениям на выезд за границу. Некоторых чиновников, вероятно, лишила паспорта ФСБ.

Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании.

Все с более жесткими ограничениями сталкиваются и сотрудники центральных органов власти. В частности, кремлевским чиновникам запрещены все заграничные поездки на отдых. Подобные мероприятия происходят еще с советских времен. А ограничения на поездки были ужесточены после оккупации РФ Крыма в 2014 году.

"Вероятно, такие шаги направлены на то, чтобы предотвратить побег или дезертирство чиновников, которые все больше недовольны. Вполне реально, что по мере усиления изоляции РФ от мира, ограничения на поездки будут усилены для все большего количества работников государственного сектора", — говорится в сообщении.

Напомним, у российских чиновников и сотрудников государственных компаний начали забирать загранпаспорта, чтобы они не могли покинуть страну. Документы для выезда за границу предлагают сдавать "на хранение" в ФСБ или специальный отдел по месту работы.

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