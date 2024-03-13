Россия снова вытащила "ядерную карту": что это значит – объяснение эксперта

Угрозы России повлияют на политиков "со слабыми нервами, которые станут панически призывать не переходить к какой-либо эскалации".

В России снова заговорили о ядерном оружии для влияния на европейские страны.

Такое объяснение озвучил директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо".

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"Видим, что россияне снова начали вытаскивать "ядерную карту". На самом деле она в очередной раз начала заигрываться еще пару недель назад. Когда в зарубежной прессе была информация о том, что, мол, у России достаточно низкий порог использования тактического ядерного оружия, учитывая угрозы. Зарубежные эксперты начали оценивать сценарии, но это был определенный информационный вброс, традиционно используемый Россией для влияния на европейские страны, что будет использование ядерного оружия", — сказал он.

Он считает, что угрозы России повлияют на политиков "со слабыми нервами, которые начнут панически говорить о том, что не нужно переходить к какой-либо эскалации, то есть не передавать вооружение Украине".

"Показательно, что на этом фоне, инициативы Франции по истиранию любых условных линий, которые может начертить РФ о возможности использования подразделений НАТО на территории Украины, пока не боевых, но крайне важных — это готовность европейских стран поднимать ставки в этой игре. Это крайне важная тенденция, которая работает в нашу пользу. А Путин сейчас будет действительно использовать аргументацию, связанную с ядерным оружием", — подчеркнул Згурец.

Напомним, по информации американской разведки, РФ продолжает наращивать ядерный арсенал.

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