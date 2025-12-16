Россия собрала у границ НАТО в Беларуси два армейских корпуса – депутат Бундестага

Родерих Кизеветтер / © Bild Russian в Telegram

Реклама

Страна-агрессор Россия разместила в Беларуси два армейских корпуса, то есть около 360 тысяч боеготовых солдат, способных нанести удар по странам НАТО.

Об этом заявил эксперт по вопросам обороны и депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер заявил в эфире ntv, его цитирует Bild.

Таким образом Европа уже оказалась перед критической угрозой войны с Москвой, считает политик.

Реклама

«Благодаря военной экономике Путин обучает сотни тысяч солдат, которые вообще не используются в Украине», — утверждает политик.

Кизеветтер считает наивным думать, что «Путин все-таки образумится».

По мнению немецкого политика, 2026 и 2027 годы будут «критическими», но если укреплять обороноспособность и проявлять осторожность, Европа может их пережить.

Напомним, в октябре министр обороны Финляндии Антти Хякканен предупредил, что Россия наращивает военную мощь вблизи границ ЕС и готовится ко второй фазе агрессии, которая будет угрожать НАТО даже после завершения войны в Украине. Министр отметил активную модернизацию российской армии и передислокацию подразделений к границам Альянса, что свидетельствует о долгосрочных агрессивных намерениях Кремля против Европы.