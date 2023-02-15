Россия содержит по меньшей мере 6 тысяч украинских детей в лагерях — исследователи из Йельского университета

Младшему из обнаруженных детей всего четыре месяца, а в некоторых лагерях военную подготовку проходили дети в возрасте 14 лет.

Россия содержит по меньшей мере 6 тысяч украинских детей в лагерях, где их "политически перевоспитывают".

Об этом говорится в докладе исследователей из Йельского университета, пишет The Gardian.

Специалисты пишут о по меньшей мере 43 лагеря и отмечают другие объекты во временно захваченном Крыму и РФ, где содержались украинские дети в рамках крупномасштабной планомерной сети, действующей в России с момента широкомасштабной войны в Украине.

Среди детей есть те, кто имел родителей или опекунов, а также те, кого Россия назвала сиротами, и другие дети, которые до вторжения находились на попечении украинских госучреждений.

Исследователи сообщают, что некоторые дети усыновили российские семьи или их передали в приемные семьи РФ.

"То, что документировано в этом докладе, является явным нарушением 4-й Женевской конвенции", — заявил один из исследователей Натаниэль Реймонд.

Он заявил, что РФ совершает геноцид во время войны в Украине, поскольку передача детей с целью изменения, изменения или ликвидации национальной идентичности может являться составным актом преступления геноцида.

Напомним, 150 тыс. переселенцев во время войны нашли убежище в Харькове. Сейчас в городе больше людей из приграничных Купянска и Волчанская.

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