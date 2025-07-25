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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Россия содрогалась от взрывов: дроны парализовали работу восьми аэропортов

В РФ временно закрыли воздушное пространство над восемью аэропортами из-за атаки БпЛА.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В РФ было неспокойно

В России было неспокойно / © Associated Press

В ночь на 25 июня в ряде городов Ростовской области РФ раздавались взрывы. Регион атаковали неизвестные дроны.

Об этом сообщают местные Телеграм каналы.

В пригороде Таганрога и Новочеркасска прогремело не менее 7 взрывов. Предварительно, как утверждается, работала ПВО.

В частности, очевидцы утверждают, что видели в небе вспышки от взрывов и слышали звуки пролетающих беспилотников.

Никакой информации о последствиях взрывов российские власти не озвучивали.

Тем временем в РФ объявили план «Ковер». Дроны парализовали работу сразу восьми аэропортов

Воздушное пространство временно закрыто в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова. Всего задержано 27 рейсов

В Минобороны РФ говорят, что удалось «сбить» 105 БпЛА.

Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали в России химический и пороховой заводы.

Накануне взрывы гремели в Ростове-на-Дону, Таганроге и Новочеркасске.

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