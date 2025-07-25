- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 328
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия содрогалась от взрывов: дроны парализовали работу восьми аэропортов
В РФ временно закрыли воздушное пространство над восемью аэропортами из-за атаки БпЛА.
В ночь на 25 июня в ряде городов Ростовской области РФ раздавались взрывы. Регион атаковали неизвестные дроны.
Об этом сообщают местные Телеграм каналы.
В пригороде Таганрога и Новочеркасска прогремело не менее 7 взрывов. Предварительно, как утверждается, работала ПВО.
В частности, очевидцы утверждают, что видели в небе вспышки от взрывов и слышали звуки пролетающих беспилотников.
Никакой информации о последствиях взрывов российские власти не озвучивали.
Тем временем в РФ объявили план «Ковер». Дроны парализовали работу сразу восьми аэропортов
Воздушное пространство временно закрыто в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова. Всего задержано 27 рейсов
В Минобороны РФ говорят, что удалось «сбить» 105 БпЛА.
Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали в России химический и пороховой заводы.
Накануне взрывы гремели в Ростове-на-Дону, Таганроге и Новочеркасске.