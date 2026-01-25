ТСН в социальных сетях

Россия содрогалась от взрывов: какие города оказались под атакой и погрузились в блеэкаут

Ночью в России было неспокойно. По меньшей мере, один город остался без света.

В РФ сидят без света

В РФ сидят без света / © Associated Press

В ночь на 25 января Белгород, Таганрог, Пермь и другие города находились под атакой.

Об этом сообщили Телеграм-каналы.

Взрывы в Белгороде

Белгород вздрогнул от серии взрывов. Губернатор области Вячеслав Гладков признал, что город подвергся «самому массовому обстрелу» за все время. По его словам, «по региону было выпущено около 40 ракет, а под удар попали Белгородская ТЭЦ и другие объекты энергетической инфраструктуры». После этого значительная часть города осталась без света.

Взрывы в Таганроге и Перми

Параллельно сообщения о взрывах поступали из Таганрога. Местные жители писали о пожарах и внезапном блекауте в жилых кварталах. Власти же объяснили отключение «повреждением трансформатора», не признав атаки.

В Перми без электричества оказался район Закамска, рядом с которым расположен Пермский пороховый завод.

Напомним, в Белгородской области 600 тысяч жителей 10 января остались без электроэнергии, отопления и воды из-за ракетного удара Украины.

