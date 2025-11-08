- Дата публикации
Россия содрогалась от взрывов: какие регионы оказались в эпицентре удара
Ударные беспилотники атаковали ряд российских областей. Местные жалуются на взрывы.
В ночь на 8 ноября беспилотники атаковали объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области РФ, часть российских населенных пунктов — без электричества.
Эту информацию подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Также беспилотники атаковали Саратовскую и Рязанскую области, повлекшие взрывы и повреждения.
Атака привела к временному закрытию аэропорта Саратова и введению ограничений в других аэропортах, а также к пожару на НПЗ в Рязани.
В Минобороны РФ говорят, что минувшей ночью средствами ПВО якобы были перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Ранее сообщалось, что Россия может столкнуться с массовыми блекаутами из-за украинских ударов. Больше всего рискуют южные области и оккупированный Крым.