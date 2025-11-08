Россия содрогалась от взрывов: какие регионы оказались в эпицентре удара

В России было неспокойно / © Associated Press

В ночь на 8 ноября беспилотники атаковали объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области РФ, часть российских населенных пунктов — без электричества.

Эту информацию подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Также беспилотники атаковали Саратовскую и Рязанскую области, повлекшие взрывы и повреждения.

Атака привела к временному закрытию аэропорта Саратова и введению ограничений в других аэропортах, а также к пожару на НПЗ в Рязани.

В Минобороны РФ говорят, что минувшей ночью средствами ПВО якобы были перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее сообщалось, что Россия может столкнуться с массовыми блекаутами из-за украинских ударов. Больше всего рискуют южные области и оккупированный Крым.