В России ночью, 14 сентября, раздались взрывы. Дроны атаковали Киришский НПЗ в Ленинградской области, а в Орловской взорвали железную дорогу.

Об этом сообщили местные Телеграм-каналы.

Атака на Киришский НПЗ

Около 3 часов ночи в Ленинградской области местные власти начали предупреждать об угрозе атаки дронов. Уже в 03:30 губернатор региона сообщил об «сбитии» нескольких беспилотников в Киришском районе. Однако почти одновременно очевидцы зафиксировали сильный пожар на территории Киришского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

Киришский НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России и перерабатывает более 20 миллионов тонн нефти ежегодно.

«НПЗ „Киришский“, Сургутнефтегаз негодящий. Накладенец из украинских дронов не переварил. Один из топ-5 в РФ, производство высокооктановых бензинов и всех видов топлива (20 млн тонн в год). Визит в хробачий НПЗ нанесен ночью 14.09.25 подразделениями „Птиц СБС“ (14 полк) и ССО», — написал Мадяр, командующий Сил беспилотных систем.

Еще один инцидент в ночь на 14 сентября произошел в Орловской области. Российские источники сообщили о взрывах на перегоне Малоархангельск — Глазуновка. Губернатор региона Андрей Кличков заявил, что во время проверки путей были обнаружены взрывные устройства.

По его данным, в результате инцидента погибли два человека, еще один находится в тяжелом состоянии. После диверсии не менее 10 поездов задерживаются, движение на участке затруднено. Московская железная дорога подтвердила перебои в работе, а российские силовые структуры приступили к поискам лиц, причастных к закладке взрывчатки.

Напомним, 7 сентября подразделения Сил беспилотных систем ВСУ поразили нефтеперекачивающую станцию «Второво» во Владимирской области РФ.