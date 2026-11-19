Джаред Кушнер / © Associated Press

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Россия согласилась на проведение многосторонних переговоров о прекращении войны против Украины с участием европейских стран. Американский переговорщик Джаред Кушнер назвал это важным шагом и выразил надежду, что достичь мира можно благодаря совместным усилиям США, Европы и Украины.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания «Коалиции желающих» в Берлине, сообщает Clash Report.

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По словам Кушнера, одной из главных особенностей нынешних переговоров стало единство европейских государств в вопросе поддержки Украины. Эту позицию американская делегация уже донесла до президента США Дональда Трампа, а также планирует довести до сведения российской стороны во время следующего контакта.

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«Европа действительно очень сплочена и чрезвычайно решительна в своей поддержке Украины», — подчеркнул Кушнер.

Он также выразил уверенность в том, что завершение войны дипломатическим путем по-прежнему остается достижимой целью, однако для этого необходима совместная работа всех сторон.

Россия согласилась на многосторонний формат

Кроме того, американский переговорщик сообщил о согласии Москвы участвовать в переговорах в многостороннем формате вместе с европейскими странами. По его словам, американская сторона объяснила России, что присутствие Европы за столом переговоров является необходимым условием для завершения войны.

«Россия согласилась принять участие в многостороннем формате вместе с европейцами», — заявил Кушнер.

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Он добавил, что европейские государства должны играть важную роль в формировании будущих договоренностей, поскольку именно их безопасность напрямую зависит от исхода войны против Украины.

США работают над обеспечением безопасности и восстановлением Украины

Кушнер также рассказал о прогрессе в подготовке гарантий безопасности для Украины. По его словам, ранее этот вопрос оставался одним из ключевых, но не пользовался достаточной поддержкой со стороны Вашингтона.

Вместе со специальным посланником Стивом Виткоффом он обратился к Дональду Трампу с вопросом, готов ли тот поддержать предоставление Украине таких гарантий. Американский президент, по словам Кушнера, ответил утвердительно.

«И он сказал: „Конечно. Готовьте их“», — рассказал переговорщик.

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В то же время Кушнер отметил, что реализация таких договоренностей потребует прохождения соответствующих процедур в Конгрессе США.

Кроме того, американская сторона добилась прогресса в обсуждении плана послевоенного экономического восстановления Украины. К этой работе привлечены Всемирный банк, инвестиционная компания BlackRock, команда президента Владимира Зеленского и Европейский Союз.

По словам Кушнера, стороны работают над концепцией сильной и экономически процветающей Украины после окончания войны, а также над механизмами поддержки украинцев.

Американский переговорщик выразил надежду, что достигнутый прогресс в вопросах безопасности, экономического восстановления и вовлечения Европы в переговорный процесс поможет приблизить завершение российско-украинской войны.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Москва по дипломатическим каналам пригласила представителей европейских стран на переговоры по урегулированию войны в Украине. По его словам, Кремль хочет выяснить позицию Европы и обсудить вопросы безопасности.

Путин также заявил, что не видит непреодолимых препятствий для достижения договоренностей о прекращении войны в Украине. В то же время он фактически выдвинул Киеву и Европе требование согласиться на российские условия, в частности в территориальных вопросах.

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