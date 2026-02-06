Россия создает армию голубей-киборгов для возможных биоатак: эксперты бьют тревогу

Голубь с устройством Neiry

Российские стартапы при поддержке Кремля разрабатывают технологии нейроконтроля над животными. Эксперты предупреждают: живые «биодроны» могут стать идеальными носителями вирусов глубоко в тылу противника.

Об этом пишет Lad Bible.

Специалист предостерегает, что в России ведется разработка так называемых «киборгов» — живых организмов, способных управляться на расстоянии, что потенциально может привести к распространению опасных и смертельных болезней.

Что известно о российских «биодронах»?

За этой технологией нейровлияния стоит технологический стартап Neiry Group, который создал решение для превращения голубей в «биодроны» и для «использования биологических носителей в ситуациях, где механические дроны имеют ограничения по дальности, весу или другим параметрам».

Компания заявляет, что благодаря электродам, вживленным в череп птицы, блоку управления полетом с солнечной панелью на спине и камере на груди, она способна управлять полетом птиц — как в ручном режиме, так и с помощью заранее заданных маршрутов.

У таких «биодронов», по утверждению разработчиков, есть существенные преимущества над обычными дронами из металла и пропеллеров: они выносливее, могут преодолевать значительные расстояния и беспрепятственно передвигаться в зонах с ограниченным доступом.

Эксперименты не ограничились только голубями — испытания также проводились на коровах и крысах, что вызывает опасения относительно дальнейшего масштабирования подобных технологий.

Гендиректор Neiry Алекс Панов отметил, что «биодроны» могут быть задействованы для «инспекции инфраструктуры или окружающей среды, поддержки поисково-спасательных операций и ведения наблюдения».

В Neiry уверяют, что не планируют военного применения технологии

В компании уверяют, что не планируют военного применения технологии, подчеркивая: «Мы прилагаем все усилия, чтобы наши „биодроны“ использовались исключительно в гражданских целях, без какого-либо скрытого или вторичного применения».

Почему проект встревожил западных экспертов?

Впрочем, несмотря на эти заявления, проект вызвал значительную тревогу среди западных экспертов.

Дополнительные основания для сомнений дало расследование российского антивоенного медиа T-Invariant, которое сообщило, что существенная часть из почти 10 млн фунтов стерлингов финансирования компании могла поступить из источников, связанных с Кремлем.

У России уже есть прецеденты использования животных в военной сфере — в частности, речь идет о дрессированных дельфинах в Черном море, которых привлекали для охраны военно-морских объектов. В то же время Neiry сотрудничает с компанией NeuroFarming над имплантами для коров с целью влияния на выработку молока, а также участвовала в отправке нейромодифицированных крыс в космос.

Как отметил почетный профессор неврологии Джорджтаунского университета Джеймс Джордано, контроль над точным маршрутом полета птиц может кардинально изменить характер будущих войн. Он отмечает, что птиц потенциально можно заражать вирусами или другими болезнями и направлять на территорию противника.

«Такие биодроны могут быть использованы как носители биохимического оружия для распространения болезней глубоко в тылу противника», — сказал профессор.

На фоне недавних предупреждений о возможной ядерной эскалации после завершения действия договора между США и Россией глобальное напряжение остается чрезвычайно высоким.

«Птичья армия» РФ

В то же время Панов подчеркивает, что планы компании выходят далеко за пределы использования голубей и предусматривают создание своеобразной «птичьей армии» для гражданских задач.

«Сейчас решение работает с голубями, но любая птица может быть носителем. Для переноса большего груза мы планируем использовать воронов. Для мониторинга прибрежных объектов — чаек, а для больших морских пространств — альбатросов», — рассказал гендиректор Neiry.

Вместе с тем применение технологий нейроконтроля вызывает острые этические дискуссии еще до обсуждения их потенциального военного использования.

«Когда мы используем нейронные импланты, чтобы контролировать и буквально дергать за ниточки любой вид, это вызывает отвращение. [Мы не должны] покорять их и использовать так, будто это продукты, а не живые существа», — отметила биоэтик и профессор права Дюкского университета Нита Фарахани.

К слову, в ноябре прошлого года презентация первого российского человекоподобного робота с искусственным интеллектом «Айдол» закончилась фиаско: машина упала прямо во время демонстрации в Москве. Под мотивационную музыку из фильма «Рокки» робот сделал несколько неуверенных шагов, пошатнулся и завалился на сцену, буквально развалившись на части. Разработчики поспешно накрыли поврежденную технику черной простыней, пытаясь скрыть масштаб поломки.