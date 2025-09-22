Россия создает стратегический резерв из новобранцев: в ISW объяснили планы Кремля

Президент РФ Владимир Путин и российские военные и российские военные / © Associated Press

В России уже несколько месяцев подряд формируют стратегический резерв из военнослужащих по контракту. Этот процесс начался летом, когда потери армии РФ несколько снизились, а темпы вербовки впервые превысили количество погибших и раненых на фронте в Украине. Факт создания такого резерва демонстрирует, что Кремль не рассматривает возможность завершения войны, вместо этого может готовиться даже к противостоянию с НАТО.

Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны (ISW).

Что известно о формировании стратегического резерва в России?

Информация о резерве появилась в открытом доступе как инсайд от источника, который, по наблюдениям ISW, «постоянно предоставляет точные отчеты об изменениях в российском военном командовании». Именно он сообщил, что формирование продолжается с июля этого года.

По данным источника, с начала года до середины сентября контракты с Минобороны РФ заключили около 292 тыс. человек. Это составляет примерно 7,9 тыс. новых контрактников еженедельно или 31,6 тыс, — ежемесячно. Часть из них не отправляется на фронт, а зачисляется в стратегический резерв. О каких именно цифрах идет речь — не уточняется.

Появление резерва совпало с уменьшением потерь российской армии летом. По данным Генштаба ВСУ, с января по июль вражеские потери достигали от 32 до 48 тыс. в месяц, что превышало возможности вербовки. В августе же число российских потерь упало до 29 тыс., а в первой половине сентября — до 13 тыс. Именно эти два месяца стали единственными, когда России удалось набирать больше бойцов, чем она теряла.

«ISW недавно оценил, что территориальные достижения России стоили ей с мая по август 2025 года меньше по сравнению с весной 2025 года, поскольку российские войска имели более низкий уровень потерь на захваченный квадратный километр. Снижение уровня потерь летом 2025 года, возможно, убедило российское военное командование, что Россия может позволить себе перевести некоторых новобранцев в стратегический резерв, сохраняя при этом темп наступательных операций на передовой в Украине«, — говорится в отчете.

Уменьшению потерь способствовали и тактические изменения. Российские подразделения начали действовать малыми пехотными группами, используя методику проникновения для выявления слабых мест в обороне ВСУ. Это дало возможность атаковать с меньшими потерями.

О чем свидетельствует формирование стратегического резерва в РФ?

«Формирование стратегического резерва может свидетельствовать о том, что российское военное командование оценивает, что российские войска смогут продолжать нынешние темпы продвижения, используя эту тактику малых групп, которая позволяет российскому командованию развертывать меньше личного состава на передовой», — указывают аналитики.

В отчете также подчеркивается, что президент России Владимир Путин не намерен отказываться от своей идеи войны на истощение.

«Путин неоднократно выдвигал теорию победы, которая предусматривает, что российские войска смогут медленно, постепенно продвигаться на поле боя бесконечно долго, что позволит России выиграть войну на истощение против Украины. Сообщение о решении создать стратегический резерв и не разворачивать всех новобранцев на передовой свидетельствует о том, что Путин и российское военное командование довольны текущими темпами продвижения, хотя российские войска продолжают продвигаться только пешим порядком», — говорится в сообщении ISW.

В то же время аналитики убеждены, что стратегический резерв создается не только для усиления операций в Украине, но и может быть частью более масштабной подготовки Кремля.

«Россия также может создавать свой стратегический резерв в рамках более широкой подготовки Кремля к возможному конфликту между Россией и НАТО в будущем, особенно учитывая, что Россия активизирует свои молодежные военно-патриотические программы, направленные на привлечение российской молодежи в армию в ближайшие годы», — подытожили эксперты.

К слову, по данным изданий «Медиазоны» и «Русская служба BBC», с начала полномасштабной войны в Украине погибло более 15 тыс. мобилизованных россиян. Почти половина из них погибли в течение первого года после «частичной мобилизации» осенью 2022-го. Наибольшие потери мобилизованные россияне понесли во время боев за Угледар и Авдеевку.

Заметим, литовский политик и депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс считает, что российские войска после учений «Запад-2025» в Беларуси не вернутся домой, а будут оставаться в боевой готовности для регулярного использования против Запада. По словам политика, Литва уже укрепляет свою восточную границу с Калининградом, выделяя 1 млрд евро на пять лет, и увеличивает расходы на оборону до 5% ВВП.