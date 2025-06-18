Россия создала новую дивизию, которая может угрожать не только Украине

Российская военная техника / © Associated Press

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В российской армии на базе 200-й отдельной мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса Ленинградского военного округа была развернута новая, 71-я мотострелковая дивизия. Этот может указывать на нарастание угрозы для стран Балтии.

Об этом пишет издание Defense Express.

О развертывании 71-й дивизии стало известно из неофициального блога bmpd российского Центра анализа стратегии и технологии. Такой вывод авторы блога сделали из-за того, что в телеграм-канале 200-й бригады появилась подпись, что это теперь канал 71-й дивизии.

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В то же время не было указано больше никаких деталей, которые могли бы характеризовать новую дивизию российской армии как соединение, которое должно действовать на поле боя.

Россияне также заявляют, что теперь в состав Ленинградского военного округа входят пять мотострелковых дивизий (18-я, 68-я, 69-я, 71-я и 72-я), 80-я мотострелковая «арктическая» бригада и 128-я разведывательно-штурмовая бригада.

Кроме этого, в оперативном подчинении военного округа также находятся 76-я десантно-штурмовая дивизия, 61-я бригада морской пехоты Северного флота и 336-я бригада морской пехоты Балтийского флота.

Что известно о 200-й бригаде?

200-я мотострелковая бригада ранее также имела статус «арктической». Авторы статьи напомнили, что она несла тяжелые потери на фронте в Украине вплоть до полной потери боеспособности во время боев за Харьковскую область в 2022 году.

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Кроме того, 200-я бригада была задействована в боях за город Часов Яр.

На сегодня информация об этом соединении имеет несколько противоречивый вид: в начале мая 2025 года появились данные, что бойцы 200-й участвовали в параде в Минске 9 мая; а в конце мая были сообщения об участии подразделений бригады в боях в Сумской области.

Какую угрозу представляет развертывание 71-й дивизии?

«Сам факт развертывания новой 71-й дивизии на базе 200-й бригады может свидетельствовать не только о том, что командование армии РФ пытается нарастить наряд сил, который использует в войне против Украины. Этот факт может также свидетельствовать и о нарастании угрозы для стран Балтии, на которые собственно и нацелены войска «Ленинградского военного округа», — считают аналитики.

Напомним, ранее Россия восстановила Ленинградский военный округ, который охватывает территории возле Финляндии, Эстонии и Латвии. Бывшие бригады превращаются в дивизии численностью более 10 тыс. бойцов. По мнению аналитика Эмиля Кастехельми, это продолжение военных планов РФ, которые существовали еще до 2022 года, и ответ на новые геополитические события, связанные со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.

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К слову, как заявлял глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, России понадобится до двух-четырех лет, чтобы восстановить боеспособность после войны в Украине. Тогда РФ будет технически готова к новой агрессии — уже против Европы.