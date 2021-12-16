Россия создала самую опасную ситуацию в Европе за последние 3 десятилетия — глава Литвы

По словам главы Литвы, у Европы сейчас достаточно инструментов для того, чтобы "не дать России предпринять агрессивные действия".

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Россия вызвала "самую опасную ситуацию за последние 30 лет" не только для Украины, но и для всей Восточной Европы.

Об этом он заявил перед встречей лидеров ЕС в Брюсселе, пишет LRT.

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"К сожалению, мы видим мобилизацию российских войск на границе с Украиной. Мы, скорее всего, столкнулись с самой опасной ситуацией за последние 30 лет. Я говорю не только об Украине, но и обо всем восточном фланге НАТО, о балтийском регионе", — сказал Науседа. .

Он добавил, сейчас у Европы достаточно инструментов для того, чтобы "не дать России предпринять агрессивные действия".

Как сообщалось ранее, в НАТО заявили, что Россия продолжает наращивать войска у границы Украины. Генсек Альянса в очередной раз предупредил Кремль о "серьезных последствиях" в случае агрессии против нашего государства.

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