Россия способна мобилизовать 3 млн человек, но в ВСУ указали на нюанс

У России есть теоретически такой потенциал по человеческому ресурсу, но здесь появляется много технических моментов.

Россия теоретически обладает человеческим потенциалом для мобилизации трех миллионов. Однако этих людей придется оторвать от работы, а российская экономика не может без рабочей силы.

Об этом глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал в эфире телемарафона.

Тимочко оценил мобилизационные возможности России.

"Если мы говорим о том, что Россия хочет увеличить армию до трех миллионов состава — то есть три миллиона — армия, а вот сколько будут призывать — это могут быть совершенно другие цифры и это больше, чем три миллиона. Россия теоретически имеет такой потенциал по человеческому ресурсу, но здесь появляется много технических моментов. Все же российская экономика внутренне больше ориентирована на рабочую силу. То есть им где-то нужно этих людей найти – значит, их оторвать от работы", – отметил глава Совета резервистов.

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Он также отметил, что на места россиян, выехавших из страны во время ограниченной мобилизации, прибыли мигранты. Однако качество их потенциальной работы в армии будет хуже.

"Интересный момент, что один из российских экспертов, какой-то их ученый, дававший анализ там состояния дел России, он открыто говорил, что даже когда была их ограниченная мобилизация, то по разным цифрам, от 12 до 20 миллионов россиян, "мозгов", как он сказал, выехали из России. На их место приехали мигранты – рабочая сила. Формально ее можно привлечь в армию, заставив, пообещав гражданство, но это не тот интеллект, который может управлять войсками, создавать какие-то высокотехнологичные средства, которые могут облегчить качественно жизнь гражданских или армии", – рассказал Тимочко.

К слову, по данным ГУР Минобороны Украины, за январь россияне выполнили план по рекрутингу на 107%. У российских властей нет проблемы с комплектованием войск и восполнением потерь.