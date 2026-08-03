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Россия способна мобилизовать сотни тысяч, но есть нюанс: экс-чиновник ЦРУ раскрыл главный страх Путина
Чтобы не мобилизовывать жителей Москвы и Питера, РФ отправляет на фронт регионы, иностранцев и военных из КНДР, отметил экс-чиновник ЦРУ Гленн Корн.
Российская Федерация технически располагает человеческим ресурсом для объявления общей мобилизации и призыва сотен тысяч человек, однако оборонно-промышленный комплекс агрессора не способен обеспечить такое количество новых военных необходимым вооружением и техникой.
Об этом в эфире Новости.LIVE заявил бывший высокопоставленный чиновник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Гленн Корн.
По словам эксперта, потенциальная масштабная волна призыва является чрезвычайно рискованным шагом для Кремля, ведь она будет крайне непопулярна среди населения. Именно из-за предостережения внутреннего социального взрыва Владимир Путин годами избегает мобилизационных мер в ключевых мегаполисах страны.
«Кремль сознательно избегает масштабной мобилизации в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, поскольку их жители не желают терять привычный комфортный уровень жизни и отправляться на войну», — подчеркнул Корн.
Чтобы компенсировать колоссальные потери на передовой и не трогать жителей российской столицы и финансовых центров, российское руководство вынуждено искать альтернативные источники пушечного мяса. Для этого агрессор активнее выгребает мужское население из отдаленных бедных регионов, привлекает национальные меньшинства, а также массово вербует иностранных наемников и задействует регулярные военные подразделения из Северной Кореи.
Напомним, Путин может объявить мобилизацию в России после выборов в Госдуму, запланированных на 18-20 сентября. Речь идет о наборе от 500 тыс. человек. Однако не исключена и всеобщая мобилизация.