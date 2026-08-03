Россия способна мобилизовать сотни тысяч, но есть нюанс: экс-чиновник ЦРУ раскрыл главный страх Путина

Мобилизация в России / © Getty Images

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Российская Федерация технически располагает человеческим ресурсом для объявления общей мобилизации и призыва сотен тысяч человек, однако оборонно-промышленный комплекс агрессора не способен обеспечить такое количество новых военных необходимым вооружением и техникой.

Об этом в эфире Новости.LIVE заявил бывший высокопоставленный чиновник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Гленн Корн.

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По словам эксперта, потенциальная масштабная волна призыва является чрезвычайно рискованным шагом для Кремля, ведь она будет крайне непопулярна среди населения. Именно из-за предостережения внутреннего социального взрыва Владимир Путин годами избегает мобилизационных мер в ключевых мегаполисах страны.

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«Кремль сознательно избегает масштабной мобилизации в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, поскольку их жители не желают терять привычный комфортный уровень жизни и отправляться на войну», — подчеркнул Корн.

Чтобы компенсировать колоссальные потери на передовой и не трогать жителей российской столицы и финансовых центров, российское руководство вынуждено искать альтернативные источники пушечного мяса. Для этого агрессор активнее выгребает мужское население из отдаленных бедных регионов, привлекает национальные меньшинства, а также массово вербует иностранных наемников и задействует регулярные военные подразделения из Северной Кореи.

Напомним, Путин может объявить мобилизацию в России после выборов в Госдуму, запланированных на 18-20 сентября. Речь идет о наборе от 500 тыс. человек. Однако не исключена и всеобщая мобилизация.

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