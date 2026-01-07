- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1065
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия срочно эвакуирует своих дипломатов из Израиля — СМИ
Сотрудники российского посольства в Израиле вместе с семьями возвращаются в Россию.
Россия в срочном порядке эвакуирует сотрудников своего посольства в Израиле вместе с членами их семей и возвращает их на территорию РФ.
Об этом сообщает Daily Iran News в соцсети Х.
По данным издания, за последние 24 часа Россия осуществила уже третий авиарейс для эвакуации дипломатического персонала из Израиля. Эвакуация носит организованный характер и проводится в ускоренном режиме.
В сообщении отмечается, что такие действия могут свидетельствовать о том, что российская сторона получила определенную информацию относительно дальнейшего развития ситуации с безопасностью в регионе.
Официального подтверждения этой информации со стороны МИД РФ или израильской стороны на момент публикации не поступало.
