Россия срочно эвакуирует своих дипломатов из Израиля — СМИ

Самолет / © Pixabay

Россия в срочном порядке эвакуирует сотрудников своего посольства в Израиле вместе с членами их семей и возвращает их на территорию РФ.

Об этом сообщает Daily Iran News в соцсети Х.

По данным издания, за последние 24 часа Россия осуществила уже третий авиарейс для эвакуации дипломатического персонала из Израиля. Эвакуация носит организованный характер и проводится в ускоренном режиме.

В сообщении отмечается, что такие действия могут свидетельствовать о том, что российская сторона получила определенную информацию относительно дальнейшего развития ситуации с безопасностью в регионе.

Официального подтверждения этой информации со стороны МИД РФ или израильской стороны на момент публикации не поступало.

