Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1065
Время на прочтение
1 мин

Россия срочно эвакуирует своих дипломатов из Израиля — СМИ

Сотрудники российского посольства в Израиле вместе с семьями возвращаются в Россию.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Самолет

Самолет / © Pixabay

Россия в срочном порядке эвакуирует сотрудников своего посольства в Израиле вместе с членами их семей и возвращает их на территорию РФ.

Об этом сообщает Daily Iran News в соцсети Х.

По данным издания, за последние 24 часа Россия осуществила уже третий авиарейс для эвакуации дипломатического персонала из Израиля. Эвакуация носит организованный характер и проводится в ускоренном режиме.

В сообщении отмечается, что такие действия могут свидетельствовать о том, что российская сторона получила определенную информацию относительно дальнейшего развития ситуации с безопасностью в регионе.

Официального подтверждения этой информации со стороны МИД РФ или израильской стороны на момент публикации не поступало.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент России Владимир Путин, рассуждая о конфликте на Ближнем Востоке, назвал Израиль почти русскоязычной страной.

Новость дополняется
Дата публикации
Количество просмотров
1065
