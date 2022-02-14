Россия стала на шаг ближе к признанию "Л/ДНР": Комитет Госдумы поддержал два проекта постановления

Россия стала на шаг ближе к признанию "Л/ДНР": Комитет Госдумы поддержал два проекта постановления

Законопроекты будут вынесены на обсуждение Госдумы в ходе пленарного заседания 15 февраля.

Профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал сразу два варианта постановления об обращении палаты к президенту РФ признать самопровозглашенные территории Донецкой и Луганской областей как народные республики. Они оба были направлены в Совет Думы в понедельник, 14 февраля.

Об этом сообщают РосСМИ.

По данным журналистов, за каждый проект в комитете проголосовали по 3 человека. Первый проект постановления вынесла коммунистическая партия РФ. Вторую внесли первый заместитель председателя комитета Виктор Водолацкий и заместитель председателя комитета Артем Туров.

Согласно источнику сообщения, второй вариант обращения также предусматривает призыв к главе государства признать независимость ДНР и ЛНР, но после консультаций с МИД по соблюдению международных договоренностей, включая минские соглашения.

Между тем, по сообщению спикера президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин 14 февраля проведет отдельные встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу. Это будут непубличные меры. О чем будут говорить президент РФ с чиновниками — неизвестно.

Напомним, депутаты от коммунистической партии РФ внесли на рассмотрение Госдумы проект постановления с просьбой к президенту России Владимиру Путину признать независимость самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик". Будут просить рассмотреть вопрос о скорейшем проведении переговоров с руководством обеих самопровозглашенных республик "о создании правовой основы межгосударственных отношений, обеспечивающей регулирование всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи".

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