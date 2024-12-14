На территории Сирии уже появились наемники российских ЧВК.

Сотни российских солдат не могут выбраться из провинции Хомс в авиабазу в Хмеймими из-за опасений атак на их колонны.

Об этом сообщило Главное управление разведки Украины.

В то же время вооруженные группировки вешают российский флаг для беспрепятственного передвижения своих колонн, в частности вдоль трассы М4.

"Полковник российской армии дмитрий мотренко по поручению высших вождей мотался по переговорам с представителями военных контингентов других государств в Сирии — выпрашивал гарантий неприкосновенности для солдат государства-агрессора, ожидающих в районе аэродрома Т4", — говорится в сообщении.

В то же время в Сирии для защиты российских подразделений появились наемники российских ЧВК, среди которых "африканский корпус".

Известно, что 13 декабря 2024 года почти тысяча российских военных отправилась из-под Дамаска в Тартус и Хмейм.

"К продолжающейся операции по эвакуации российского военного контингента из Сирии государство-агрессор планирует привлечь еще по меньшей мере 25 военно-транспортных самолетов ― опрокидывать войска, вооружение и технику из Хмеймима в ростово-на-дону, чкаловск и властивостока", — ГУР.

Напомним, ранее ГУР сообщало, что российские военные пьют и мародерят в Сирии, ожидая эвакуации.

Читайте также: