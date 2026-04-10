Россия станет полным банкротом: Зеленский назвал условие

Владимир Зеленский / © Getty Images

Россия может оказаться банкротом — возвращение жестких санкций против российской нефти в полном объеме может привести к финансовому краху страны-агрессора в сжатые сроки.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в беседе с журналистами, анализируя ситуацию на мировом энергетическом рынке на фоне деэскалации на Ближнем Востоке, передаёт ТСН.ua.

Он напомнил, что доходы от энергоресурсов остаются основным источником финансирования российской военной машины. Расчеты украинской стороны свидетельствуют о критической уязвимости российской экономики к реальным ограничениям.

«Наша оценка была такова: если полные санкции будут действовать еще полгода, максимум год — они банкроты», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент предполагает, что Россия могла использовать геополитическую нестабильность в мире как повод для вывода своих активов из-под удара.

В частности, речь идет о возможности продажи активов компании «Лукойл» в Европе. В настоящее время около 20 объектов (в том числе нефтеперерабатывающие заводы в Румынии и Болгарии) либо не работают, либо заблокированы так, что прибыль не попадает в РФ.

«Они (объекты нефтяной промышленности — Ред.) не работают или работают так, что русским деньги не передают. Поэтому я считаю, что санкции ослаблялись, в частности, для того, чтобы Россия имела возможность продать эти объекты. Если этот анализ ошибочный, то мы снова увидим сильные санкции против энергоресурсов России, потому что именно энергоресурсами они спонсируют свою войну, которую все должны помогать завершить», — подытожил Зеленский.

Напомним, Соединенные Штаты на 30 дней сняли ограничения на покупку российской нефти и находящихся на морских судах нефтепродуктов.

Тогда Дональд Трамп объяснил, что отменил санкции на нефть, чтобы «снизить цены, пока ситуация не уладится».

Также сообщалось, что США сняли санкции с трех российских судов.