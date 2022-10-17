Россия становится все более изолированной и проигрывает войну – Боррель

Европейский союз заверил о дальнейшей поддержке Украины в борьбе против проигрывающей войну РФ.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия проигрывает войну против Украины.

Об этом он сказал перед встречей министров иностранных дел стран ЕС, пишет "Европейская правда".

"Социально-экономические последствия войны продолжаются по всему миру. Россия становится все более изолированной, в последние дни мы увидели это в ООН. Морально, политически, даже в военном отношении Россия проигрывает эту войну. Мы должны поддерживать Украину и дальше", — сказал Боррель.

Он также выразил надежду на то, что министры в понедельник примут решение о создании новой тренировочной миссии для украинских военных.

По словам Борреля, министры также обсудят возможные санкции против Ирана, поставляющего России военные дроны для атак по Украине.

"Мы рассмотрим конкретные доказательства участия Ирана, что Тегеран сильно возражает. Во встрече примет участие украинский министр Дмитрий Кулеба. Но сегодняшние санкции будут связаны с репрессиями против протестующих", — добавил он.

Напомним, 8 октября Евросоюз окончательно утвердил восьмой пакет санкций против России. Санкционный пакет содержит запрет на импорт российской продукции на сумму в семь миллиардов евро и ограничение цен на нефть.

Между тем, Россия до сих пор пытается оправдать действие санкций и изоляцию "развитием собственной экономики и налаживанием международных связей". Со временем скрывать подлинные последствия санкций для РФ становится труднее даже для пропагандистских медиа. Хотя кремлевская пропаганда до сих пор пытается конструировать нарратив о "России как стране больших возможностей", санкции ограничивают выбор не только в повседневной жизни, но и в том, о чем остается писать.

Санкции действуют не так, как следует| Алексашенко

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