Россия становится все зависимее "ненадежных игроков" из-за западных санкций и дипломатического давления.

Такое мнение высказал адмирал НАТО Роб Бауэр, сообщает BILD.

"Россия вынуждена сотрудничать с ненадежными игроками и становится все зависимее", — заявил Бауэр в субботу, 16 сентября, на ежегодной конференции Военного комитета НАТО в Осло.

Он не назвал конкретных игроков, о которых он упомянул. Вероятно, речь шла о диктаторе КНДР Ким Чен Ине, с которым недавно проводил встречу Владимир Путин.

Бауэр добавил, что российские вооруженные силы теряют все больше позиций, и вся Россия страдает последствиями экономических санкций и дипломатической изоляции.

Визит Ким Чен Ина в Россию

Лидер Северной Кореи 12 сентября прибыл в Россию. На следующий день Владимир Путин и Ким Чен Ын встретились на Дальнем Востоке на космодроме "Восточный", чтобы провести переговоры.

Во время встречи кремлевским коллегой-диктатором Ким Чен Ын сделал заявление о войне России в Украине. Он подчеркнул , что "уверен в успехе России" в войне. Армию оккупантов он назвал "героической", которая "уверенно продемонстрирует бесценные добродетели чести" в так называемой "СВО".

В субботу, 16 сентября, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи во российском Владивостоке. Вместе с министром обороны страны-агрессорки России Сергеем Шойгу он посмотрел на ядерные бомбардировщики, гиперзвуковые ракеты и военные корабли РФ.

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