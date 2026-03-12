Дрон на оптоволокне

В России вынуждены отложить введение обязательной локализации производства оптического волокна не менее двух лет из-за остановки единого предприятия, которое производило такую продукцию.

Об этом сообщает Служба внешней разведки.

Отмечается, что Министерство индустрии и торговли РФ предложило временно разрешить внедрение импортного оптического волокна для производства кабелей в стране. Требование об обязательном применении отечественного сырья планируется перенести до 2028 года.

Причиной такого решения стала остановка завода оптико-волоконной системы в Саранске — единственного предприятия в России, производившего оптическое волокно.

По информации СЗРУ, предприятие прекратило работу после критического повреждения оборудования. В то же время, имеющиеся складские запасы продукции, по оценкам российского правительства, вскоре иссякнут. Возобновление производства ожидается не раньше конца 2027 года.

В разведке отметили, что эта ситуация еще раз демонстрирует уязвимость российской промышленности, которая в значительной степени зависит от ограниченного количества производителей и импортных технологий.

Оптическое волокно является основным элементом современной инфраструктуры. Его используют в телекоммуникациях, дата-центрах, системах управления беспилотниками, энергетике и других критически важных отраслях. Из-за остановки единственного завода Россия фактически потеряла собственное производство стратегически важной продукции.

Даже временная отмена требования по локализации не гарантирует решение проблемы. По данным разведки, Китай уже повысил цены на оптическое волокно в несколько раз, что создает риск дефицита и значительное удорожание строительства телекоммуникационных сетей, модернизации энергосистем и реализации других инфраструктурных проектов.

Эксперты отмечают, что до остановки завода оптико-волоконной системы его продукция обеспечивала примерно 30-40% российского спроса на оптическое волокно. Общее потребление этого материала в России оценивается не менее 15–20 млн километров в год.

В результате Россия оказалась перед необходимостью почти полностью полагаться на импорт, что еще раз подчеркивает структурные проблемы ее экономики и технологическую зависимость от внешних поставщиков.

Ранее сообщалось, что для возобновления работы завода микроэлектроники «Кремной Эл» в Брянске, которое снабжает электронной начинкой ракеты государства-агрессорки, россиянам придется проводить полную реконструкцию пораженного цеха .

Мы ранее информировали, что, несмотря на временные финансовые выгоды от высоких цен на нефть из-за войны в Иране, геополитическое влияние президента России Владимира Путина стремительно разрушается .