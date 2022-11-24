"Россия — страна печали": в Москве хотят уволить с работы женщину, потому что она слишком счастлива

В Москве хотят уволить с работы работницу метро, потому что она слишком счастлива и приветлива. На женщину пожаловался один из пассажиров, мол, его это раздражает.

Об этом пишет российский телеграмм-канал Baza.

Там отмечают, что у "Россия — это страна для печали". А потому на кондукторку на одной из станций пожаловался пассажир. Мужчину разозлило, что женщина слишком счастлива и приветлива к пассажирам.

Также из-за дружелюбия россиянку не любит ее руководство и постоянно отправляет на работу на отдаленные станции.

После того, как за контролера заступились другие ее пассажиры, женщину пока решили не выгонять с работы.

Другие чрезвычайные происшествия в России

В Краснодарском крае РФ планировали установить памятник капле воды, однако вышел монумент секс-игрушке. Такие "скрепы" не понравились местным и монумент за несколько миллионов рублей демонтировали.

Также в РФ снова будут судить девушку за надпись "Нет в***е", ранее она доказала, что протестовала против воблы. Российские правоохранительные убеждены, что россиянка таким образом протестовала против войны в Украине.

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