"Россия — страна печали": в Москве хотят уволить с работы женщину, потому что она слишком счастлива

Руководство и некоторые пассажиры не любят женщину.
В Москве хотят уволить с работы работницу метро, потому что она слишком счастлива и приветлива. На женщину пожаловался один из пассажиров, мол, его это раздражает.
Об этом пишет российский телеграмм-канал Baza.
Там отмечают, что у "Россия — это страна для печали". А потому на кондукторку на одной из станций пожаловался пассажир. Мужчину разозлило, что женщина слишком счастлива и приветлива к пассажирам.
Также из-за дружелюбия россиянку не любит ее руководство и постоянно отправляет на работу на отдаленные станции.
После того, как за контролера заступились другие ее пассажиры, женщину пока решили не выгонять с работы.
Другие чрезвычайные происшествия в России
В Краснодарском крае РФ планировали установить памятник капле воды, однако вышел монумент секс-игрушке. Такие "скрепы" не понравились местным и монумент за несколько миллионов рублей демонтировали.
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