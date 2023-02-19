Россия стравливает нации: Анджей Дуда рассказал о российской пропаганде в ЕС

Президент Польши Анджей Дуда рассказал о российской пропаганде, с которой страны имеют дело уже несколько лет.

Об этом Дуда рассказал в интервью Наталье Мосейчук.

"Все время Москва и все московские радио- и телеканалы, и все, что российский режим транслирует в Интернете, хотят навязать это российское видение мира. Я бы сказал так: они видят других такими, какие они сами. Они нападают на других, они пытаются забрать чужие земли, они пытаются поработить другие народы, поэтому им может казаться, что все вокруг них одинаковые", — отметил Дуда.

По его словам, Польша никогда ни к кому не предъявляла никаких претензий. Страна стремится "жить в мире, спокойствии и строить добрососедские отношения".

"Лучшим доказательством того, что мы можем мирно жить вместе, является то, что мы чувствуем, находясь в Европейском Союзе, где фактически почти нет границ между Польшей и нашими соседями в ЕС. Мы все находимся в Шенгенской зоне. Вы можете ехать в Германию, не останавливая машину, никто никого не контролирует на границе, вы можете купить недвижимость в Германии, немцы могут купить квартиру в Польше, они могут жить в Польше, поляки могут жить в Германии, в любой другой стране ЕС, в Чехии, Словакии, Австрии, куда захотят уехать. Нет никаких проблем с пересечением границы. Мы хотим, чтобы так же было с Украиной и, надеемся, в будущем с Беларусью", — отметил президент Польши.

Советский режим, режим советской России, по словам главы Польши, отнял это.

"Он забрал наши паспорта, он запер нас за железным занавесом, нам не разрешали выезжать на Запад. Лишь немногим было разрешено выехать на Запад, прежде всего тем, кто подписал какое-то специальное обещание, кто доносил на других коммунистическим службам. Таким людям разрешали уехать, а людям, жившим нормальной жизнью, пытавшимся жить честно, которые ждали того времени, когда они будут свободны, не позволяли уезжать", — подчеркнул Дуда.

Он также добавил, что Россия продолжает жить "в заключении" и существует в изоляции. Более того, страна-агрессорка изолирует огромную часть своего населения и все время "кормит его пропагандой", и в этой пропаганде РФ описывает всех вокруг себя как агрессоров, когда это ложь и совершенно неправда.

"Именно российский режим агрессивен, и эта война, которую сегодня переживает Украина, эта жестокость и грубость является как раз проявлением российского неоколониализма", — добавил Дуда.

Напомним, пропаганда Кремля все еще пытается продвинуть свои нарративы через иностранных спикеров и медиа.

Ранее сообщалось, что россияне начали дезинформационную кампанию по Чернобыльской АЭС.

В то же время в СНБО предупредили о фейках, которые распространяют также СМИ Венгрии. Это касается разжигания конфликтов между украинцами и венграми в Закарпатье.

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