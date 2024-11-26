Россия стремится к 2029 году достичь возможностей для новой агрессии – немецкий генерал

В ФРГ четко отдают себе отчет – то, что происходит с Украиной, может произойти и с восточными соседями Германии.

В Германии видят признаки того, что российская армия стремится к 2029 году достичь таких возможностей, которые позволили бы осуществить новую агрессию, в частности против страны НАТО.

Об этом руководитель спецштаба по вопросам Украины при Минобороны Германии, генерал Кристиан Фрейдинг рассказал в разговоре с журналистами в Киеве, сообщает "Европейская правда".

Фрейдинг акцентировал, что Россия сейчас есть и останется в обозримом будущем самой большой угрозой для Западной Европы и для Европы в целом.

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"Мы очень четко осознаем, что происходящее с Украиной может произойти и с восточными соседями Германии", — сказал генерал.

По его словам, Россия готовится увеличить свою военную мощь и численность армии, что позволило бы устроить любую новую агрессию.

"Мы очень четко видим временные рамки и понимаем, что к 2029 году, то есть через 5 лет, российские вооруженные силы стремятся достичь таких военных способностей, которые позволили бы им осуществить любую новую агрессию, в том числе против государства НАТО. Мы полностью осознаем это, и среди нашего населения также растет осознание этого", – рассказал руководитель спецштаба по Украине при Минобороны ФРГ.

Напомним, ранее издание Die Welt сообщало, что Россия готовится к длительной конфронтации с НАТО. Однако эксперты не ожидают вооруженного нападения на страны Альянса в течение ближайших 7-10 лет.

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