Россия строит новую морскую базу в Абхазии: в ВМС назвали причину и рассказали подробности

Российские оккупанты строят в Абхазии новый пункт базирования своего флота. Причина в том, что Новороссийский порт не подходит для базирования из-за погодных условий, тогда как Крым становится все более опасным.

Об этом рассказал командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа в интервью "УП".

"Это не совсем база, а пункт базирования, скорее всего, для рассредоточения корабельного состава. Потому что нельзя держать весь флот на одной базе. Тем более Новороссийск не очень приятный порт для базирования из-за погодных условий, особенно зимой. Севастополь – очень закрытая бухта. Она очень географически удачна для стоянки кораблей. Она защищена от всех ветров, кроме западного. Очень символично, кстати", — рассказал Неижпапа.

По его словам, в Новороссийске очень неприятные ветры, называются бора. Этот сильный ветер приходит с кавказских гор и делает стоянку кораблей в этом порту очень опасной.

"Кроме того в Новороссийске сами по себе опасны заходы в порт, и поэтому при определенной погоде командиру корабля нужно иметь особые способности, просто чтобы обеспечить навигационную безопасность. Я не говорю о плавании или там боевом применении, в этом порту неудобно просто стоять кораблям. Поэтому, конечно, это проблема для России, которую они сейчас хотят как-то решить", — объяснил Неижпапа.

Он добавил, что российский флот не будет в безопасности в Абхазии. Как отметил вице-адмирал, для украинских военных любой корабль, несущий Андреевский флаг Военно-морского флота России, является законной целью в любом месте мирового океана.

Напомним, ранее глава СБУ Василий Малюк подчеркнул, что Черноморского флота РФ в Крыму "не должно быть вообще". По его словам, морские дроны СБУ загнали российские корабли в порты базирования и возобновили работу зернового коридора, и теперь оккупантов ждут очень неприятные сюрпризы.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.