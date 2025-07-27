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Россия расширяет завод по изготовлению дронов (фото)
На территории построены десятки новых зданий, среди которых новые общежития и производственные помещения.
Россия расширяет завод по производству дронов в «Алабуге» — особой экономической зоне промышленно-производственного типа в Елабугском районе Республики Татарстан.
Об этом свидетельствует карта, опубликованная CNN.
Спутниковые снимки свидетельствуют, что на территории построены десятки новых зданий, в том числе новые общежития и производственные помещения.
После строительства здания смогут вместить до 40 тысяч работников, что означает значительное увеличение производства БПЛА.
Напомним, что против 27 июля ночью в РФ было неспокойно. В Волгоградской области возник пожар. Железную дорогу атаковали неизвестные БпЛА.
Впоследствии появилось видео последствий.