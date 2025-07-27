Россия расширяет завод по изготовлению дронов (фото)

Россия расширяет завод по производству дронов

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Россия расширяет завод по производству дронов в «Алабуге» — особой экономической зоне промышленно-производственного типа в Елабугском районе Республики Татарстан.

Об этом свидетельствует карта, опубликованная CNN.

Спутниковые снимки свидетельствуют, что на территории построены десятки новых зданий, в том числе новые общежития и производственные помещения.

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Россия расширяет завод по производству дронов

После строительства здания смогут вместить до 40 тысяч работников, что означает значительное увеличение производства БПЛА.

Россия расширяет завод по производству дронов

Напомним, что против 27 июля ночью в РФ было неспокойно. В Волгоградской области возник пожар. Железную дорогу атаковали неизвестные БпЛА.

Впоследствии появилось видео последствий.

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