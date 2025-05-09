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Россия строит завод по производству взрывчатых веществ — что узнал Reuters
Новый объект должен ежегодно выпускать 6000 тонн взрывчатки.
Россия активно строит новый крупный завод по производству взрывчатых веществ в Сибири, чтобы обеспечить растущую потребность армии в артиллерийских снарядах и боеприпасах на фоне длительной войны против Украины.
Об этом свидетельствуют анализ спутниковых снимков и госдокументы, которые изучило агентство Reuters.
По информации журналистов, Россия строит новую производственную линию на заводе им. Сверла в Сибири для выпуска мощных взрывчатых веществ, таких как гексоген или октоген. Новый завод обойдется в 15,5 миллиарда рублей — это более $189 миллионов.
Гексоген используют во многих типах боеприпасов — снарядах, минах, ракетах и авиабомбах, которые Россия активно запускает по Украине. Его ценят за то, что он сильнее тротила и безопаснее в использовании октогена — реже взрывается случайно.
Это должно усилить ее способность производить артиллерийские боеприпасы на фоне истощения собственных запасов и растущего давления со стороны Украины и западных союзников. Проект может значительно увеличить огневую мощь Москвы в войне.
Его расположение — в 3000 км от Москвы — делает его малодоступным для украинских дронов. Спутниковые снимки и источники подтверждают масштабное строительство.
По плану новое производство должно обеспечить до 6000 тонн взрывчатки ежегодно — этого достаточно для снаряжения около 1,28 миллиона артиллерийских снарядов ОФ-29.
«В 2024 году РФ уже изготовила около 2 млн снарядов и дополнительно импортировала 2,7 млн из Северной Кореи, однако многие из них оказались некачественными. Именно поэтому наращивание собственного производства взрывчатки является критически важным для способности России вести войну», — отметили в издании.
Напомним, российские оккупанты впервые продемонстрировали на видео северокорейские реактивные системы залпового огня M1991, на которые устанавливают дополнительную антидроновую защиту.