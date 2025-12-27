Россия стягивает «Орешники» в Беларусь: детали от Reuters о новой угрозе не только для Украины

Ракета Орешник. / © ТСН

Российская Федерация, вероятно, размещает новые гиперзвуковые баллистические ракеты «Орешник», способные нести ядерное оружие, на бывшей авиабазе на востоке Белоруссии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских исследователей, проанализировавших спутниковые снимки.

По данным собеседника Reuters, осведомленный по этому вопросу, оценки исследователей в целом согласовываются также с данными разведки США.

На что указывают исследователи

Исследователи Джеффри Льюис из Института международных исследований Миддлбери и Декер Эвелет из аналитической организации CNA проанализировали снимки компании Planet Labs.

Они заявляют: убеждены на 90%, что мобильные пусковые установки «Орешника» могут быть размещены на бывшей авиабазе вблизи города Кричева. Это примерно в 307 км от Минска, а также в 478 км юго-западнее Москвы.

Американские исследователи заявили, что обзор снимков Planet Labs обнаружил поспешный строительный проект, начавшийся между 4 и 12 августа, и показал черты, соответствующие чертам стратегической ракетной базы России.

По словам Эвелета, одним из «явных признаков» на фотографии от 19 ноября является «точка перевалки военной железной дороги», окруженная защитным забором, куда поездом можно было доставить ракеты, их мобильные пусковые установки и другие компоненты.

Еще одной особенностью является заливка в конце взлетно-посадочной полосы бетонной площадки, которая затем была покрыта землей. Это исследователь назвал «соответствующим замаскированной точке запуска».

Льюис отметил, что размещение таких ракет в Беларуси носит прежде всего политический характер и демонстрирует рост роли ядерного фактора в российской стратегии устрашения Европы.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на прошлой неделе заявил, что первые ракеты уже размещены на территории страны, не уточнив места. Он заявлял, что в Беларуси может базироваться до 10 таких ракет, в то же время американские исследователи считают, что обнаруженный объект способен вместить всего три пусковые установки.

Заявления о размещении «Орешника»

Reuters отмечает, что диктатор-президент России Владимир Путин четко заявил о своем намерении разместить в Беларуси "Орешники" с ориентировочной дальностью до 5500 км. Однако точное месторасположение ранее не сообщалось.

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что на территории страны будут размещены до 10 пусковых установок, не назвав места их пребывания. В свою очередь, белорусский министр обороны Виктор Хренин заявлял, что развертывание «Орешника» не изменит баланса сил в Европе и является «нашим ответом» на «агрессивные действия» Запада.

Отмечается, что развертывание этих ракет состоится всего за несколько недель до истечения срока действия договора СНВ-30 2010 года, последнего договора между США и Россией, ограничивающего развертывание стратегического ядерного оружия крупнейшими ядерными государствами мира.

Развертывание этого вооружения подчеркнет намерения Кремля удержать членов НАТО от поставок Украине оружия, способного наносить удары вглубь территории России, считают некоторые эксперты.

Reuters сообщило, что обратилось за соответствующими комментариями в разные учреждения. Однако посольство России в Вашингтоне не сразу ответило на запрос, а посольство Беларуси отказалось от комментариев. Кроме того, не ответил Белый дом, а Центральное разведывательное управление вообще отказалось комментировать ситуацию.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сделал тревожное заявление о ракетах "Орешник" в Беларуси. Он уверен, что это создает опасный прецедент для мировой безопасности. Украина уже готовит общий ответ на эти действия вместе с международными партнерами.

По его словам, у Киева есть точная информация о том, где именно в Беларуси Россия размещает «Орешники». Украина передала эти данные западным партнерам. Зеленский подчеркнул, что уничтожить эти ракеты обычными дронами невозможно, поэтому ключевой метод борьбы — экономическое давление на производство.