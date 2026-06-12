Россия стягивает войска к границам НАТО: спутники зафиксировали тревожные изменения

Путин / © ТСН

Реклама

РФ активизировала военное строительство вблизи северо-восточных границ НАТО.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на расследование датского телеканала DR, подготовленное совместно с журналистами из Швеции, Эстонии и Норвегии.

Анализ спутниковых снимков проявил активность не менее пяти районов вблизи границ государств Альянса. Речь идет о строительстве новых казарм, расширении существующей инфраструктуры и наращивании военного присутствия.

Реклама

Одним из ключевых объектов стала база в Печенге Мурманской области, которая расположена примерно в 11 километрах от норвежской границы. На обнародованных снимках видны новые постройки, а российские власти ранее подтверждали планы превратить расположенную там бригаду в дивизию. По оценке бывшего сотрудника финской разведки Марка Эклунда, численность военных на базе может возрасти с 4 до 10 тысяч человек.

Еще один объект расположен вблизи Кандалакши вблизи границы с Финляндией. По данным аналитиков, там формируется база для артиллерийской бригады. Спутниковые снимки зафиксировали появление новых казарм, складов и других вспомогательных построек.

Существенные изменения также происходят в Петрозаводском районе. В населенном пункте Новая Вилга территорию, где раньше не было заметной военной активности, активно готовится под новый военный объект. По оценкам экспертов, через несколько месяцев для будущей базы вырубили около одного квадратного километра леса.

Особое внимание аналитики уделяют участкам вблизи финской границы, учитывая вступление Финляндии и Швеции в НАТО после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Реклама

Рост военной активности фиксируется и на территории Эстонии. В районе города Луга исследователи заметили увеличение военной техники и расширение инфраструктуры.

Отдельным направлением остается Калининградская область. В районе Балтийска, примерно в 23 километрах от границ НАТО, Россия расширяет базу морской пехоты. По данным расследования, численность подразделения также планируется увеличить до уровня дивизии.

По мнению экспертов, в случае конфликта Калининград может стать плацдармом для военных операций в Балтийском море, в частности, против стратегически важных островов — шведского Готланда, датского Борнхольма и Аландских островов Финляндии.

Глава военной разведки Финляндии Пекка Турунен заявил, что Кремль ускоряет наращивание военных сил у финской границы, что потенциально создает новые вызовы безопасности НАТО.

Реклама

В то же время, российское посольство в Дании отвергло обвинения в подготовке возможного нападения на страны Альянса. Посол Владимир Барбин заявил, что угрозу НАТО якобы представляет не Россия, а сам Североатлантический альянс.

Публикация новых спутниковых данных вновь обострила дискуссию по поводу того, насколько активно Москва готовится к возможному противостоянию с НАТО после завершения войны против Украины.

Ранее командующий вооруженными силами Латвии предупреждал, что Россия получила существенное преимущество в сфере беспилотных технологий и теоретически может попытаться проверить готовность обороны стран Балтии уже к 2028 году.

Ранее сообщалось, что после серии инцидентов с российскими беспилотниками у восточного фланга НАТО союзники ищут способ поскорее усилить воздушную защиту и реагирование на дроновые угрозы.

Реклама

Мы ранее информировали, что командующий армией Германии Кристиан Фрейдинг рассказал, что Россия может напасть на страну-члена НАТО до 2029 года.

Новости партнеров