Россия стягивает войска к границе с Финляндией: Стубб озвучил, почему это не вызывает тревоги

Финляндия, граница с Россией. / © Associated Press

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Финляндия полностью контролирует ситуацию на своей восточной границе, и наращивание российских войск в регионе не является чем-то неожиданным.

Об этом президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью CNN.

"Мы полностью контролируем свою границу", - сказал он в интервью CNN. По его словам, Россия всегда имела военные базы вдоль финской границы, а текущее "наращивание войск" является нормальным процессом.

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По его словам, еще с началом полномасштабной войны в Украине Россия перебросила четыре бригады из Ленинградского военного округа. И хотя активность вдоль границы продолжается, она, по словам президента, не представляет угрозы.

Президент подчеркнул, что у Финляндии одна из крупнейших армий в Европе — наравне с Турцией, Украиной и Польшей.

"Мы только что удвоили границу НАТО", - добавил он, имея в виду вступление Финляндии в Альянс. Стубб также упомянул, что в стране действует обязательная военная служба, прошедшая около 900 тысяч человек. Кроме того, Финляндия имеет более 60 истребителей F-18 и недавно закупила еще 64 F-35, а также владеет крупнейшей артиллерией в Европе вместе с Польшей.

"Мы имеем это, потому что хотим создать сдерживающий фактор против России", - пояснил он.

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Стубб также призвал не беспокоиться о безопасности на северо-восточном фланге НАТО.

"Одна из границ, о которой французы или кто-либо другой должны меньше всего беспокоиться, - это финская граница", - подытожил он.

Ранее мы писали, что Россия наращивает военную инфраструктуру у границы с Финляндией — строит базы и новые объекты, — свидетельствуют последние спутниковые снимки. Эти действия могут указывать на стратегию Кремля после завершения войны против Украины.