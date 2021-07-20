Россия стянула танки к границе Афганистана и заявила о готовности "отразить любую агрессию"

Россия стянула танки к границе Афганистана и заявила о готовности "отразить любую агрессию"

Россия перебрасывает свои войска под видом учений, однако не скрывает готовности "отразить любые агрессивные действия".

Российские танковые войска в Таджикистане осуществили 200-километровый марш в приграничный с Афганистаном полигон Харб-Майдон. Формально войска стянули для проведения учений 5-10 августа. Однако происходит это на фоне обострения ситуации в Афганистане, где после начала отвода американских войск талибы начали захватывать территории.

Об этом пишет российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

По прибытии на полигон, который расположен в 20 км от таджикско-афганской границы (участок со стороны Афганистана сейчас контролируют талибы), экипажи "занялись оборудованием позиций и укрытий".

"Сейчас в районе сосредоточения войск военнослужащие разворачивают пункты управления, проводят инженерное оборудование огневых позиций и маскировки техники", — добавили в ЦВО.

Кроме россиян, на полигоне расположены таджикские и узбекские военные, которые также примут участие в учениях.

Между тем посол РФ в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов заявил российскому "Коммерсанту", что "в случае необходимости 201-я российская военная база отобразит любые агрессивные действия со стороны афганских террористических организаций".

Отметим, в Таджикистане находится 201-ая российская военная база — крупнейший военный объект России за пределами страны. В двух городах (Душанбе и Бохтар) дислоцируются 6000 военных с бронетехникой, артиллерией и авиацией. Неподалеку, в соседнем Кыргызстане, есть авиабаза РФ "Кант", оттуда они могут перебросить штурмовую авиацию.

Напомним:

Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск из афганской территории.

Боевики "Талибана" уже заявили, что взяли под свой контроль 85% территории Афганистана.

Между тем США вывели из Афганистана 95% своих войск.

С момента, когда президент США Джо Байден принял решение вывести войска, Пентагон, чтобы вывезти военные грузы, совершил эквивалент примерно 984 рейсов военно-транспортных самолетов C-17. Более 17 тысяч единиц военного имущества были переданы Управлению тылового обеспечения Минобороны для уничтожения. США также передали Минобороны Афганистана семь объектов.

Кроме того, накануне командующий сил США в Афганистане генерал Остин Миллер сложил с себя полномочия.

США выводят свои войска, а талибы захватывают Афганистан – "Секретные материалы"

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