Россия существенно наращивает войска на границах с Украиной – заявление НАТО

НАТО постоянно проводит мониторинг действий РФ на Донбассе.

Североатлантический Альянс призвал Россию прекратить эскалацию и снизить напряжение на границах с Украиной.

Об этом сегодня, 19 ноября, в Берлине во время семинара «Дискуссии вокруг НАТО – 2021» заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, в НАТО внимательно следят за развитием наращивания войск РФ у украинских границ. Также он отметил, что Россия сейчас использую такую тактику, когда планировала захватить территорию Грузии и Украины в 2014 году. Россия прибегает к актам агрессии против соседей, она вмешивается в дела других стран, инвестирует значительные ресурсы в свои военные способности, включая новые развитые системы ядерного оружия.

"Мы видим ее существенное военное наращивание неподалеку от границ Украины, а также в Крыму, на оккупированной территории Украины. Мы видим необычную концентрацию войск и мы знаем, что Россия использовала такого типа силы для этого, для интервенции и захвата территорий других стран — Грузии и Украина", — сказал Генеральный секретарь НАТО.

Генсек НАТО подчеркнул, что они предоставили Украине политическую и военную поддержку, в частности, речь идет о тренировке войск. Он заверил, что НАТО постоянно проводит мониторинг действий на Донбассе.

"Мы видели, что у России есть не только способность, но также желание, чтобы использовать силу против соседей, против Украины, в Крыму, который является частью Украины, против Грузии… Они (РФ — ред.) все еще имеют военные силы в Молдове, Это является частью тенденции, на которую НАТО дало ответ, в частности, оказанием Украине политической и военной поддержки, включая тренировку войск и помощь в развитии возможностей. мониторинг того, что там происходит", — сказал Йенс Столтенберг.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире политического шоу "Право на власть" рассказал о планах Кремля по Украине.

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