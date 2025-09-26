Россия тайно готовит диверсии против критической инфраструктуры НАТО - расследование FT

Российский корабль «Янтарь» находится под наблюдением Королевского флота / Фото ВМС Британии

Российская Федерация тайно подготавливает диверсии в водах вокруг Британских островов. Это напрямую угрожает интернету, энергетике и военной связи Европы. Эти операции осуществляются военным судном-шпионом «Янтарь» и являются частью стратегии «менее заметной, но дерзкой» подводной войны.

Об этом говорится в журналистском расследовании Financial Times, журналисты которого провели десятки интервью с действующими и бывшими военно-морскими офицерами НАТО.

Миссия «Янтаря»: картографирование «красных линий»

Российское судно «Янтарь», оборудованное полным комплектом наблюдательного оборудования, регулярно осуществляет миссии по картографированию и потенциальному перехвату сигналов с подводных кабелей, на которые полагаются союзники по НАТО для финансовых транзакций, военных коммуникаций и доступа в интернет.

Расследование, базировавшееся на радарных данных спутников Европейского космического агентства, идентифицировало «Янтарь» над критически важными кабелями среди Ирландского моря в ноябре прошлого года. Судно искало узлы, где диверсия оказала бы максимальное влияние, что повлекло за собой резкую публичную реакцию Министерства обороны Великобритании.

«Этот корабль — инструмент, используемый Россией, чтобы как-то… держать нас наготове. Он идет за кабельными линиями и по трубопроводам, останавливается. Мы очень внимательно за ним следим», — заявил один из высокопоставленных командиров НАТО.

Военные оценки подтверждают, что хотя «Янтарь» притормозил свою активность в начале войны в Украине, с осени 2023 года его действия возобновились, что свидетельствует об активизации шпионской деятельности России.

ГУХД: элитное подразделение для саботажа

Деятельностью «Янтаря» руководит чрезвычайно засекреченное военное подразделение – Главное управление глубоководных исследований (ГУХД), известное как Военная часть 40056.

ГУГД использует специализированные глубоководные аппараты, которые могут достигать значительных глубин. «Янтарь» выступает платформой, способной доставлять погружные аппараты с манипуляторами для подключения к кабелям, перехвату информации или установке взрывчатки для предстоящей детонации. По данным аналитиков, фокус деятельности ГУХД постепенно сместился с оборонных операций на наступательные действия, то есть на саботаж.

Почему подводные кабели являются главной мишенью.

Мировая зависимость от подводной инфраструктуры возросла до критического уровня, сделав морское дно стратегической мишенью. Например, 99% цифровых коммуникаций Великобритании снабжаются подводными волоконно-оптическими кабелями, а трубопроводы транспортируют под водой три четверти общих поставок газа в страну.

Подводные кабели и трубопроводы являются идеальной целью для «операций серой зоны» — саботажа, не являющегося открытым вооруженным конфликтом. Выведение их из строя может служить критически важным элементом подготовки к вторжению, что позволит Москве быстро нарушить энергоснабжение противника и парализовать его экстренные службы.

«Русское военное мышление придает большое значение нанесению удара рано, сильно и туда, где это больно… Если напряженность опасно возрастет, Россия может выключить свет и вывести из строя наши энергетические и коммуникационные системы», — отмечает капитан Дэвид Филдс, бывший военно-морской атташе.

"Бастион Атлантики" как ответ НАТО

Эксперты неоднократно указывали на особую уязвимость Ирландии, не являющейся членом НАТО. Ее воды стали «слепой зоной в защитной архитектуре» Великобритании.

В ответ на рост угрозы Великобритания консолидирует свою оборону. Королевский флот получил исключительную ответственность за защиту подводной инфраструктуры и ищет финансирование для создания новой оборонной системы - Бастион Атлантики. Этот план предусматривает создание защитного кольца из сенсоров и морских дронов для усиления патрулирования и защиты кабелей.

В Британии уже осознают, что защита кабелей настолько критическая, что ответственность за это должно нести государство и военные, потому что гражданского наблюдения может оказаться недостаточно.

Напомним, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс предупредил, что Россия планирует подготовиться к масштабному противостоянию с НАТО . Кремль может начать прямую конфронтацию с Североатлантическим союзом уже к 2030 году.