Россия тайно переносит войну в Европу: НАТО стоит за шаг до применения 5-й статьи

Россия все наглее атакует Европу / © ТСН

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Российские гибридные атаки в Европе становятся не только более частыми, но и более рискованными: под ударом оказываются оборонные предприятия, транспорт, энергетика, коммуникации и другая критическая инфраструктура. В то же время Москва пытается действовать так, чтобы избежать прямой ответственности и оставаться ниже порога, который может повлечь за собой масштабный ответ НАТО.

Об этом пишет Bloomberg.

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Российские атаки становятся все более дерзкими

В течение лета российские атаки и провокации стали проникать все глубже на европейскую территорию. 11 августа военные водолазы уничтожили два дрона у побережья Румынии возле энергетического проекта стоимостью €4 млрд, а через девять дней румынские F-16 поднялись в воздух из-за морского беспилотника у той же газовой платформы, где работали сотни человек.

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В начале августа вооруженный беспилотник обнаружили возле аэропорта Лейпциг в Германии. На этой неделе истребители НАТО сбили еще один беспилотник, залетевший в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси.

Во всех этих случаях европейские правоохранители и должностные лица указывали на возможный российский след. Речь идет не только о дронах — в число угроз входят диверсии, поджоги, кибератаки, вмешательство в работу критической инфраструктуры и нарушение воздушного пространства.

Под ударом оказалась инфраструктура

В последние месяцы Россия, по оценке представителя одной из стран НАТО, все больше сосредотачивается на оборонных и логистических объектах, связанных с поддержкой Украины. Такая кампания создает более высокие риски, поскольку атаки могут затрагивать не только военные, но и гражданские объекты.

Особо напряженная ситуация в Германии. Министр внутренних дел страны Александер Добриндт назвал Россию источником «ежедневной гибридной войны», в то время как спикер Кремля Дмитрий Песков отверг эти обвинения.

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Немецкие производители оружия регулярно сталкиваются с кибератаками. Компания Hensoldt, производящая радары и сенсоры, усиливает охрану своих заводов, в том числе с помощью систем обнаружения дронов.

Польша также подвергается серии подозрительных инцидентов. В стране сообщали о кибератаках на водоканалы, энергетическую инфраструктуру и больницы, а повреждения железнодорожной линии между Варшавой и украинской границей связывали с российской разведкой.

Европа готовится к новой угрозе

Проблема для европейских правительств заключается в том, что далеко не все атаки сразу удается идентифицировать. Особенно это касается кибератак и попыток проникновения в критические сети, которые часто вообще не становятся публичными.

В то же время все больше стран усиливают защиту собственной инфраструктуры. Польша объявила о расширении защиты воздушного пространства и усилении сил быстрого реагирования, ссылаясь на угрозу российских провокаций.

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Европейские изготовители вооружений также увеличивают охрану предприятий и работников. После атак компании вкладывают больше средств в физическую защиту, наблюдение и системы обнаружения беспилотников.

Как отмечают в НАТО, устойчивость критической инфраструктуры является важной частью обороны Альянса: это способность государств выдерживать гибридные атаки и быстро восстанавливать работу энергетики, связи, транспорта, систем здравоохранения и других критических служб.

Россия проверяет границы дозволенного

Одним из наиболее опасных аспектов ситуации является то, что российские действия все чаще приближаются к территории стран НАТО. Москва при этом может отрицать свою причастность, оставляя европейским государствам сложный выбор между ответом и риском дальнейшей эскалации.

На прошлой неделе дроновая атака произошла у железнодорожной станции недалеко от украинско-польской границы именно тогда, когда там находились европейские и американские представители. Ранее подобные атаки считались фактически запретным пределом, поскольку они создают риск гибели иностранных граждан.

Европейские чиновники опасаются, что такая тенденция может привести к ошибке или случайному столкновению. Особенно опасной ситуация делает отсутствие четкой границы между гибридной атакой и действиями, которые уже могут рассматриваться как прямое нападение.

Тем не менее российская кампания пока не заставила Европу отказаться от поддержки Украины. Напротив, серия атак усиливает аргументы в пользу увеличения оборонных расходов, координации контрразведки и усиления санкций против России.

Напомним, пока на украинском фронте продолжается изнурительная борьба, Москва разворачивает масштабную теневую кампанию на Западе. От тайных диверсий на оборонных заводах до стягивания ракетных кораблей к Балтийскому морю и подготовки новых провокаций Кремль системно проверяет красные линии Североатлантического альянса.

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