Россия тайно стягивает наемников из Эфиопии: мужчинам обещают "золотые горы" за убийства украинцев

У посольства России в столице Эфиопии Аддис-Абеби каждое утро формируются очереди из эфиопцев, желающих воевать в Украине на стороне России.

Молодых и пожилых мужчин вербуют в социальных сетях, чтобы те за 2000 долларов присоединились к составу российского войска в войне против Украины. За две недели количество желающих выросло до нескольких сотен.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что 19 апреля у российского посольства в Эфиопии было замечено несколько десятков мужчин. Охранники записывали их имена и просили подтвердить военную службу. Кроме того, мужчина, который вышел из посольства и обратился к волонтерам на русском через переводчика, сказал, что у России пока достаточно сил, но с ними свяжутся, когда они будут нужны.

В то же время в российском посольстве заявили, что Россия якобы не вербует боевиков, и что появившиеся на улице эфиопы только хотели "выразить солидарность и поддержку Российской Федерации". Такое заявление поддержало и министерство иностранных дел Эфиопии и опровергло "необоснованные" сообщения о наборе в российские вооруженные силы.

Однако, по словам самих мужчин из очереди, в соцсетях уже ходят слухи, что Россия обещает выплатить желающим воевать в Украине по 2000 долларов, а также предоставить работу по окончании контракта. Кроме того, эфиопцы получат многочисленные льготы, потому что, мол, "в Эфиопии жить становится все труднее".

Напомним, отряд российских наемников из Сирии и Ливии, приехавших убивать за деньги украинцев, вернутся домой в пакетиках – ВСУ уничтожили их в первом же бою.

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