Россия теряет 90% своего ключевого европейского рынка нефти перед введением санкций — Bloomberg

За две недели до вступления в силу санкций Евросоюза Россия уже потеряла более 90% своего рынка в северных странах блока, ранее являвшегося опорой поставки из балтийских и арктических терминалов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Россия отправляла в общей сложности 95 тыс. баррелей в день в Роттердам — единственное оставшееся европейское направление морских перевозок за пределами Средиземноморского-Черноморского бассейна — за четыре недели до 18 ноября. Это меньше, чем более 1,2 млн баррелей в день, отправляемых в порты региона. каждый день в начале февраля 2022-го.

Такие государства, как Литва, Франция и Германия, прекратили такой импорт несколько месяцев назад, а Польша следовала их примеру в сентябре.

Три четверти нефти, которая загружается в балтийские порты России, ныне идет в Азию, а индийские нефтепереработчики скупают баррели, чтобы воспользоваться льготным периодом, который предлагает США и Британия. Это освободит от санкций грузы, которые будут загружены до вступления в силу 5 декабря, если их доставят до 19 января.

Ожидается, что страны G7 объявят об уровне предельных цен на поставку российской нефти уже в среду. Грузы, купленные по ценам выше этого уровня, лишатся доступа к европейским и британским судам, страховым и другим услугам.

Bloomberg пишет, что общий объем поставок из России упал до девятинедельного минимума в 2,67 млн баррелей в день за семь дней до 18 ноября 2022-го. Снижение способствовало тому, что недельные доходы Кремля от торговли нефтью упали до самого низкого уровня с начала января.

Три страны стали крупнейшими покупателями российской нефти — Китай, Индия и Турция.

В то же время, как сообщалось ранее, Великобритания продолжает импортировать российскую нефть , используя разные схемы и лазейки.

Осенью в США заявили, что страны G7 установят предел цен на российскую нефть до 5 декабря.