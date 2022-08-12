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Россия теряет ежедневно около 500 своих военных на фронте – The NYT

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Россия теряет ежедневно около 500 своих военных на фронте – The NYT

Фото: Associated Press

Россия теряет каждый день до 500 своих военных в войне против Украины. Такие колосальные потери означают то, что Путину, скорее всего, не удастся достичь своей ключевой цели – захватить весь восток Украины до конца года.

Согласно последней оценке американской разведки и военных, около 500 российских военнослужащих ежедневно гибнут или получают ранения на фронте.

Об этом пишет The New York Times.

Темпы России на востоке еще больше затормозили американские реактивные системы залпового огня, которые позволили украинским войскам вернуть часть захваченных территорий и усложнили российским солдатам доступ к другим районам.

Так, заместитель министра обороны США Колин Кал заявил, что россияне понесли 70 или 80 тысяч потерь среди военных менее чем за шесть месяцев войны.

"Они достигли определенных дополнительных успехов на востоке, хотя и не очень значительных за последние пару недель, но это обошлось российской армии чрезвычайной ценой из-за того, насколько хорошо показали себя украинские военные и вся та помощь, которую получили украинские военные", — сказал Кал.

Американские официальные лица объясняют, что их оценки потерь основываются на спутниковых изображениях, перехваченных коммуникациях, социальных сетях и сообщениях украинских СМИ.

Напомним, ВСУ с начала широкомасштабного вторжения РФ уже уничтожили более 43 тысяч оккупантов. Так, на 12 августа общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 43200. Данные уточняются. Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Донецком направлении.

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