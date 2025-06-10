Россия теряет ключевого союзника - СМИ говорят о разрыве многолетнего альянса

Флаг Армении. / © Associated Press

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После десятилетий лояльности Армения громче дистанцируется от России — своего бывшего безальтернативного союзника на Южном Кавказе. Теперь Ереван не просит, а требует: поддержки не будет – не будет и альянса.

Об этом пишет ONET.

Когда верный партнер, Армения больше не скрывает разочарования. Вместо поддержки в критические моменты – молчание и бездействие. Когда в 2021-2022 годах Азербайджан атаковал территорию Армении, а в 2023-м взял под контроль Нагорный Карабах, Москва осталась в стороне. Российские миротворцы не вмешались, а руководство ОДКБ проигнорировало призывы к действиям.

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В Ереване это расценили как измену. Премьер Никол Пашинян постепенно отстранил Армению от всех инициатив ОДКБ и намекнул на возможный полный выход. В правительстве прямо заявляют: членство в ОДКБ больше не ко времени, а сама организация — не способна гарантировать безопасность.

Армения ускоренно реализует новую стратегию — отход от зависимости от Москвы и курс на диверсификацию союзников. Ереван стремится к сближению с ЕС, США и даже с Турцией, с которой десятилетиями не имел дипломатических отношений.

Ереванский диалог, прошедший в мае международный форум по безопасности ярко демонстрирует новое направление. Там были представители США, ЕС, Франции, Индии, Ирана, Британии и ни одного из России. Армения больше не прячется в тени Кремля.

Окружение Пашиняна пошло еще дальше: в отдельных заявлениях представители его партии прямо обвинили Москву в попытках дестабилизировать армянскую демократию. Один из политиков даже с иронией заявил, что "единственное преимущество союза с Россией - это отсутствие общей границы".

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Борьба за влияние: Москва готовит информационную контратаку в Армении

Россия больше не действует тонко. Влияние, ранее продвигавшееся через дипломатию и экономическую интеграцию, сейчас превратилось в прямую информационную кампанию — смесь пропаганды, теневого финансирования и попыток политического вмешательства.

По данным российского издания "Ведомости", Кремль поручил Сергею Кириенко, первому замглавы администрации президента РФ, сформировать механизм возобновления российского влияния в Ереване до парламентских выборов 2026 года. Речь идет не об официальных визитах — а о Telegram-сетях, пророссийских блоггерах и кулуарных встречах.

В России признают, что армянский пророссийский лагерь ослаблен до предела исчезновения. Кроме дискредитированных экс-президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, которые ассоциируются с коррупцией и авторитаризмом, у Москвы нет политических агентов в Армении.

Кириенко поручено восстановить этот ресурс через "информационную работу", фактически - пропаганду. Кремль формирует новую группу "альтернативных" политиков, готовящихся в Москве для потенциального вывода на политическую сцену Еревана.

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Но формула советских обещаний больше не работает. Молодежь в Армении ищет не возвращение к прошлому, а возможности для образования и карьеры в Европе, в частности, в сфере IT и инноваций. Визы во Францию весят больше, чем любые лозунги о "братской дружбе".

Ереван же строит новую реальность. Переговоры о мирном соглашении с Азербайджаном близятся к финалу. Это может открыть закрытые с 1990-х границы с Турцией и превратить Армению в логистический узел между Каспием и Черным морем.

В то же время Армения активно расширяет партнерство с Западом. Она приняла гражданскую пограничную миссию ЕС, демонстративно отвергнув подобную инициативу Кремля. Прошлогоднее соглашение о выводе российских пограничников из международного аэропорта "Звартноц" и стратегических участков границы с Азербайджаном стало еще одним знаком ухода Еревана от военно-политической зависимости от России.

ЕС и США все чаще упоминают Армению как союзника. Европейские инвестиции, новые форматы сотрудничества с НАТО и расширение стратегического диалога с США стали движущими изменениями. В апреле 2024 года стартовал новый формат двустороннего взаимодействия с Вашингтоном — с фокусом на реформе безопасности и демократической трансформации.

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В новом геополитическом контексте Армения делает точный выбор. Это выбор не просто между Москвой и Брюсселем. Это разрыв с имперской моделью безопасности в пользу партнерств, где суверенитет не продается в обмен на пустые гарантии.