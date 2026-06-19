Россия теряет миллиарды: что происходит с нефтяной экономикой Кремля

Кремль / © Associated Press

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Российская экономика снова оказалась в затруднительном положении. Нефтедобыча становится менее выгодной, цены на «черное золото» падают, а украинские дроны постоянно атакуют российские энергообъекты. Времена, когда Россия держалась на плаву благодаря высоким ценам на нефть, подходят к концу.

Об этом сообщает Тagesschau.

Падение нефтяных доходов

Сообщается, что стоимость российской нефти марки Urals опустилась до уровня около 61 доллара за баррель, минимум за последние три месяца. После значительного роста доходов от экспорта нефти в мае текущее снижение цен заставляет Кремль искать новые ресурсы для покрытия бюджетного дефицита и военных нужд.

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Международное энергетическое агентство (МЭА) уже снизило прогноз средней добычи нефти в России на 200 000 баррелей в сутки, связывая это с повреждением инфраструктуры.

Последствия атак на НПЗ России

Украинские атаки на российские НПЗ и нефтепроводы не только сокращают продажу нефти за границу, но и вынуждают Россию тратить огромные средства на их ремонт. Как сообщают в Центре исследований энергетики и чистого воздуха, из-за этого экспорт нефтепродуктов через порт Туапсе в мае упал на 91% по сравнению с прошлым годом.

Эксперт рынка Роберт Рэтфельд из компании Wellenreiter-Invest объясняет, что повреждение инфраструктуры ограничивает как экспортные возможности, так и гражданское потребление, поскольку ресурсы становятся дефицитными.

«Для России вопрос финансирования войны становится все более важным», — отметил Ретфельд.

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Дополнительные факторы давления

Ситуацию для Москвы дополнительно усугубляет укрепление рубля, из-за которого российские товары на мировом рынке становятся слишком дорогими, а бюджет получает меньше налогов. В то же время высокая ключевая ставка центробанка делает кредиты для бизнеса слишком дорогими, что тормозит развитие страны.

Параллельно с этим российские банки накапливают скрытые долги, выдавая льготные ссуды оружейным компаниям, а ожидаемый возврат американских санкций против нефтяного сектора готовит для экономики новые серьезные испытания.

Аналитики прогнозируют, что соединение этих экономических факторов значительно ограничивает финансовую свободу действий Владимира Путина в дальнейшем финансировании войны.

«Мы ожидаем еще большего падения цен на нефть и усиления давления на Россию. Это улучшает возможности Украины в переговорах», — резюмировал Ретфельд.

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Экономика РФ — последние новости

Напомним, американские аналитики подчеркивают, что экономика РФ находится под давлением войны — расходы на армию бьют новые рекорды.

Также Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия не способна победить Альянс из-за слабой экономики.

В то же время Путин закручивает гайки, чтобы сохранить власть. Так, 10 июня «фюрер» подписал закон, согласно которому российские власти должны право изымать имущество граждан, обвиняемых в преступлениях против интересов РФ за рубежом.

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