Россия теряет миллиарды: Reuters фиксирует глубочайшее падение доходов Кремля от нефти и газа

Россия теряет треть энергетических доходов в ноябре / © ТСН.ua

Доходы российского бюджета от нефтегазового сектора в ноябре могут снизиться примерно на 35% по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года — до 520 млрд рублей (6,59 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют расчеты Reuters, обнародованные 24 ноября.

Падения поступлений связывают с удешевлением российской нефти и укреплением рубля.

Для России это существенный удар, ведь Кремль резко увеличил расходы на оборону и безопасность после начала полномасштабной войны против Украины в 2022 году.

Нефтегазовые доходы традиционно являются ключевым источником наполнения российского бюджета — они составляют около четверти всех федеральных поступлений. По данным Reuters, даже без учета циклических платежей, налоговые поступления от энергетического сектора в ноябре могут упасть еще на 7,4% по отношению к октябрю.

За 11 месяцев 2025 года общий объем доходов от нефти и газа может сократиться на 22% — до 8 трлн рублей.

Агентство также подсчитало, что средняя цена российской нефти для налоговых расчетов в январе-ноябре снизилась до 57,3 доллара за баррель по сравнению с 68,3 доллара за тот же период в прошлом году. Одновременно рубль укрепился до 81,1 доллара против 91,7 в 2024 году.

Официальные оценки Министерства финансов России ожидаются 3 декабря. Но как пишет Reuters, Минфин РФ планировал получить 10,94 трлн рублей от продажи нефти и газа в 2025 году, однако из-за падения цен на нефть снизил прогноз до 8,65 трлн рублей.

Украина и страны Западной Европы неоднократно заявляли, что стремятся ослабить российскую экономику, чтобы снизить ее способность продолжать войну. Министерство финансов США 17 ноября сообщило, что введенные санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «ЛУКойл» уже сокращают доходы Москвы и могут в дальнейшем снизить объемы продаж российской нефти.

Президент РФ Владимир Путин в ответ заявляет, что Россию невозможно принудить к уступкам, а санкционное давление хоть и испытывает экономические трудности, но страна «способна выжить и развиваться» без Запада.