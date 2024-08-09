Россия теряет свои территории: какой ответ готовит Путин – детали вероятных сценариев

В России уже несколько дней "пригорает" по полной. В пабликах уже начали говорить не о Курской области Российской Федерации, а о Курской народной республике. Аналитики Института изучения войны назвали 4 варианта, как Россия ответит на вторжение в Курскую область. Ну а пока российское командование думает, что делать с тем адом, что происходит на Курском направлении, в Киеве готовят новый баллистический "сюрприз" для россиян.

Все детали возможных сценариев развития событий – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Ну а пока российское командование думает, что делать с тем адом, что происходит на Курском направлении, в Киеве готовят новый баллистический "сюрприз" для россиян. Все детали предполагаемых сценариев развития событий читайте дальше.

В России "пригорает"

Как стало известно 6 августа, Вооруженные силы Украины якобы зашли на территорию Курской области и начали брать под контроль ряд приграничных населенных пунктов. Украинские силы вроде бы присутствуют в районах до 35 километров от международной границы с Сумской областью. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

Более того, российские милблогеры утверждали, что украинские силы продвинулись северо-западнее Суджи до Малой Локни и до окрестностей Черкасского Поречья; к северо-востоку от города – в районе Кругленького, Мартыновки, Большого Солдатского; к востоку — возле Мирного.

4 сценария Кремля

И пока наши военные котики просто делают свою работу на территории РФ, в Кремле думают, что же с этим всем адом делать? И оказывается, целых четыре сценария, как же Россия может ответить на те безбразации, которые происходят на Курском направлении.

Аналитики Института изучения войны пишут о том, что российское военное командование может использовать имеющихся призывников, пограничников ФСБ, Росгвардию и другие нерегулярные силы, уже развернутые в районе международной границы.

"Российское военное командование может применить этот вариант, если оценит, что менее качественные силы, вероятно, менее хорошо оснащенные, смогут эффективно остановить украинские силы, которые, по сообщениям, успешно применяют инновационную тактику и технологические возможности".

Что касается второго варианта развития событий, то, по словам аналитиков Института изучения войны, z-командование может принять решение об использовании Северной группировки войск, развернутой в приграничных районах Курской, Брянской и Белгородской областей.

Однако здесь есть свои подводные камни. Эксперты Института изучения войны подвергают сомнению способность северной группировки проводить эффективные оборонительные операции. Более того, если эта группировка войск передислоцируют для оттеснения украинских сил в Курской области, то не создаст ли такой маневр уязвимые места в российской обороне на других участках границы? Точного ответа аналитики Института изучения войны дать не могут.

И здесь возникает логичный вопрос – а не может ли Кремль принять решение о опрокидывании оперативных резервов, накопленных для запланированных на лето 2024 наступательных действий, из других мест на фронте? Такой вариант тоже возможен, отмечают аналитики Института изучения войны. Z-командование может принять решение сохранить существующие оперативные резервы, предназначенные для приоритетных участков фронта, в частности, для поддержания более высокого темпа наступления в Донецкой области, вместо этого перебросить в Курскую область фронтовые подразделения из менее приоритетных участков.

И, наконец, четвертый вероятный вариант того, что могут сделать российские войска в ответ на продвижение ВСУ в глубь Курской области.

Эксперты Института изучения войны отмечают, что российское военное командование может попытаться сохранить силы, которые оно направило в Курскую область, но в то же время перебросить в этот район значительные авиационные и ударные подразделения.

"Однако неясно, смогут ли нынешние российские силы, развернутые в Курской области, использовать эффект от авиации. Также непонятно, нарушат ли крупномасштабные операции авиации над Курской областью способность России регулярно использовать тактическую авиацию для нанесения планерных бомбовых ударов по всей линии фронта", - говорится. в поломке.

Украина готовит баллистический "сюрприз"

В свою очередь Украина пытается договориться с США об ударах ATACMS по аэродромам РФ. Как пишет The Washington Post, официальный Киев ведет переговоры с Соединенными Штатами о получении разрешения на использование баллистических ракет ATACMS для ударов по военным аэродромам на территории России.

"Украинские официальные лица обратились в Вашингтон с просьбой разрешить Силам обороны использовать американские ракеты большой дальности ATACMS для поражения аэродромов, которые Россия использует в ответ на вторжение. В случае одобрения такое решение может позволить Киеву в течение некоторого времени удерживать часть Курской области ", — указано в сообщении.

Также один из советников президента Владимир Зеленского на условиях анонимности отметил изданию, что удары ATACMS нужны для поражения истребителей на российских аэродромах, которые агрессор использует для ответных ударов. Это позволит ВСУ удержать взятые под контроль районы Курской области, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Наступление сил обороны в Курской области РФ

В заключение напомню, что же там происходит в Курской народной республике. А там – паника, потому что никто не ожидал, что нога ВСУ посмеет ступить на священную русскую землю. А не так получилось, как думалось.

Хотя, что касается русской земли, то здесь есть вопросы! В частности, город Суджа, уже контролируемый украинскими войсками, с 29 ноября по 27 декабря 1918 года был столицей советской Украины. 60% населения считали родным языком – украинский.

Жители Курской области обратились к Путину

Напомним, австрийский генерал оценил наступление на Курщине.

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