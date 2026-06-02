Россия теряет темп в войне с Украиной — анализ The New York Times

Россия теряет позиции и меняет тактику / © Associated Press

Реклама

Война в Украине все меньше развивается по сценарию Кремля. Продвижение российских войск фактически замедлилось, потери на фронте растут, а международная поддержка Киева усиливается.

Такое мнение высказывает автор материала на The New York Times.

По данным издания, масштабные атаки РФ, подобные утреннему удару по Украине 2 июня, не могут скрыть признаков истощения российской армии в затяжной войне, которая длится уже более четырех лет.

Реклама

Аналитики отмечают, что продвижение российских войск на фронте почти остановилось. В то же время в России усугубляются проблемы с пополнением личного состава, в частности из-за принудительной мобилизации на оккупированных территориях Украины.

Отдельно фиксируется рост потерь: западные разведки оценивают количество погибших российских военных в сотни тысяч с начала полномасштабного вторжения. Только за последние месяцы потери продолжают оставаться высокими, что, по оценкам экспертов, подрывает наступательный потенциал РФ.

Несмотря на это Россия активизирует воздушные атаки, пытаясь усилить давление на Украину и создать более выгодные позиции для возможных будущих переговоров.

Аналитики также отмечают, что последние удары могут являться попыткой Москвы продемонстрировать силу на фоне ослабления дипломатических инициатив по мирному урегулированию.

Реклама

В то же время в Киеве, по оценкам экспертов, растет уверенность в способности Украины удерживать позиции и постепенно изменять баланс сил в войне.

Новости партнеров