Россия теряет влияние в Центральной Азии: неожиданное заявление президента Кыргызстана

Кыргызстан готов работать рука об руку с Европейским Союзом для решения общих проблем.

Президент Кыргызстана Садыр Джапаров заявил о готовности сотрудничать с Европейским Союзом, тем самым отстранившись от политики России, которая недавно имела значительное влияние на эту бывшую советскую республику в Центральной Азии.

Об этом говорится в его заявлении в субботу, 3 июня, после встречи с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, передает arabnews.

Президент Кыргызстана принимал своего европейского коллегу в Чолпон-Ате – курортном городе на северном берегу озера Иссык-Куль.

"Кыргызстан готов работать рука об руку с Европейским Союзом для решения общих проблем, способствовать диалогу и поиску долгосрочных решений", — сказал лидер этой страны после встречи.

В совместном заявлении для печати, сделанном в тот же день, Джапаров и Мишель подтвердили свою приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности всех стран.

Накануне киргизский лидер открыто призвал прекратить войну в Украине, что является редким заявлением, поскольку Кыргызстан пытается не критиковать Москву, от которой он остается экономически и военно зависимым.

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Российское вторжение в Украину дало новый толчок отношениям между Центральной Азией и ЕС, желающим утвердить себя как важный игрок в этом регионе, где российское влияние все больше отрицается, особенно Китаем.

Двусторонняя встреча состоялась на следующий день после второго саммита "Европейский Союз – Центральная Азия", в котором приняли участие Мишель и лидеры пяти бывших советских республик региона: Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

Напомним, ранее глава КНР Си Цзиньпин на встрече с лидерами Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана предложил расширить сотрудничество, в том числе в оборонной сфере.

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