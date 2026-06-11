Россия тестирует космическое оружие: оно может парализовать экономику Запада

Спутник / Иллюстративное фото / © Associated Press

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Россия развернула сеть космического глушения, которая тайно атакует GPS-сигналы над Европой и Северной Америкой. Речь идет о регулярных испытаниях космического оружия, способного дестабилизировать работу банков, авиации и энергосетей Запада.

Об этом говорится в статье Express.

Анализ, выполненный американскими учеными, обнаружил свидетельства десятков кратковременных аномалий в данных, полученных наземными станциями контроля спутниковой навигации за последние восемь лет. Во время этих случаев фиксировалось внезапное синхронное падение мощности сигнала.

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Хотя каждый инцидент длился менее 10 секунд, его влияние распространялось на огромную территорию — от Испании до Польши, а также через Атлантику до Канады. Это указывает на то, что источник помех находился в космосе, а не на поверхности Земли.

Как сообщает Gizmodo, все зафиксированные сбои возникали в пределах узкого радиочастотного спектра, который использует GPS. Кроме того, большинство случаев приходилось на вторник, среду и четверг в рабочее время.

GPS глушит российский спутник «Космос-2546»

Исследовательская группа во главе с Тоддом Хамфрисом из Техасского университета в Остине считает, что такая закономерность больше похожа на целенаправленные испытания, чем на случайные препятствия.

В рамках исследования команда проанализировала многолетние данные наземных станций мониторинга спутниковой навигации и зафиксировала 75 подобных эпизодов в период с января 2019 года по апрель 2026 года. После расчета высоты источника сигнала — не менее 750 миль (около 1200 км) — и сопоставления траекторий спутников ученые пришли к выводу, что более вероятным источником является спутник «Космос-2546», который входит в состав российской системы раннего предупреждения о запусках баллистических ракет.

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Согласно результатам исследования, во время каждого зафиксированного случая по меньшей мере один спутник из этой группировки находился в зоне видимости над горизонтом.

Чтобы не привлекать лишнего внимания, помехи генерировались на частоте, несколько смещенной от основной частоты GPS. Она была достаточно близкой для демонстрации возможностей системы, но недостаточно точной, чтобы вызвать масштабные нарушения работы навигации.

Кроме того, ученые обнаружили второй импульс с более низкой частотой, который пересекался с сигналами китайской навигационной системы BeiDou. Это еще больше усилило предположение, что речь идет о регулярных испытаниях оборудования, а не о случайной аномалии.

Современные экономики критически зависят от спутниковой навигации

Исследователи предупреждают: в случае реального конфликта простая «настройка» сигнала непосредственно на частоту GPS может привести к значительно более серьезным последствиям.

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Результаты работы акцентируют внимание на проблеме, которая все больше беспокоит правительства, авиационную и судоходную отрасли, энергетические компании и рядовых пользователей. Речь идет о критической зависимости современных экономик от спутниковой навигации и точного определения времени.

Даже непродолжительные преднамеренные помехи способны нарушить работу навигационных систем, высокоточного земледелия, фондовых рынков и энергетической инфраструктуры. Хотя для большинства важных сервисов предусмотрены резервные механизмы, исследование демонстрирует, что космические сигналы продолжают оставаться уязвимыми к целенаправленному вмешательству.

Россия на протяжении многих лет активно вкладывает ресурсы в развитие средств радиоэлектронной борьбы. Случаи глушения GPS с наземных комплексов неоднократно фиксировались вблизи районов боевых действий.

По оценке авторов работы, ключевая особенность этого случая заключается в возможном использовании спутников для создания помех на межконтинентальных расстояниях с помощью коротких и сложных для отслеживания импульсов. Такая технология имеет очевидный военный потенциал.

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Эксперты призывают создавать надежные резервные системы

На данный момент нет свидетельств того, что последние инциденты привели к серьезным последствиям для широкой общественности. Смартфоны, самолеты и другие современные системы используют сразу несколько спутниковых навигационных сетей и дополнительные механизмы защиты для обеспечения стабильной работы.

Впрочем, характер этих «рабочих тестов» указывает на существование технологического потенциала, который в случае обострения международной ситуации может быть использован в значительно более агрессивном формате.

Исследователи подчеркивают необходимость постоянного мониторинга таких явлений и призывают усиливать устойчивость критической инфраструктуры — от усовершенствования систем обнаружения помех до сохранения резервных навигационных и временных решений, независимых от спутниковых сетей.

Напомним, по данным Financial Times, российские космические аппараты серии «Луч» годами преследуют стратегические спутники над Европой, совершая подозрительные маневры и сближения. Эти аппараты, вероятно, занимаются радиоэлектронной разведкой, пытаясь перехватить незашифрованные командные каналы связи между спутниками и наземными станциями. Получение контроля над этими каналами создает угрозу не только утечки данных, но и возможности Москвы имитировать команды операторов для изменения орбитальных параметров европейских аппаратов, что может привести к их неконтролируемому сближению.

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