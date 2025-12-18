Россия тестирует НАТО: есть ли угроза для Эстонии после войны в Украине

Граница Россия – Эстония / © Associated Press

В сентябре и октябре 2025 года серия нарушений российскими войсками воздушного пространства НАТО — вторжение на границы Эстонии, кратковременное проникновение в Румынию и нарушение польского воздушного пространства — вызвало беспокойство в европейских столицах.

Об этом говорится в отчете European Council on Foreing Relations.

Каждый инцидент отдельно можно было бы списать на ошибку или демонстрацию силы, но вместе они воспринимаются как проверка решимости НАТО и попытка Кремля выяснить, ослабла ли реакция альянса после почти четырех лет войны в Украине.

Для Эстонии как небольшой, но стратегически важной страны на восточном фланге НАТО угроза особенно заметна. Страна граничит с Россией и Калининградским анклавом, изолирована узким Сувалкским коридором и уязвима для артиллерийских ударов из Санкт-Петербурга. Вместе с тем Эстония активно укрепляет обороноспособность: государство увеличило оборонный бюджет до 5% ВВП и инвестирует более 10 млрд евро в развитие сил обороны к 2029 году. Стратегия Эстонии включает три ключевых элемента: преимущество в артиллерии, противовоздушная и противодроновая оборона, а также тотальная мобилизация граждан через добровольческое движение Kaitseliit.

Эстонские уроки по войне в Украине показывают, что оборона сильнее нападения. Современные технологии, включая FPV-дроны и высокоточные боеприпасы, способны значительно усложнить продвижение врага даже для превосходящих сил. Даже Россия, с ее опытом и амбициями, пока не имеет ресурсов и возможностей для успешного вторжения в Эстонию. Вместе с тем политическое единство НАТО и поддержка союзников остаются критически важными для сдерживания агрессии.

Таким образом, Эстония сегодня хорошо подготовлена к потенциальным угрозам России. Стратегическое расположение делает ее символической проверкой совместной обороны Европы, а уроки из Украины демонстрируют, что даже небольшие государства могут эффективно противодействовать более мощному агрессору благодаря технологиям, мобилизации и эффективной оборонной стратегии.

Напомним, Россия уже открыто угрожает войной странам НАТО. Соответствующее заявление сделал Андрей Белоусов, министр обороны РФ. По его словам, объединенные силы НАТО вроде бы ведут подготовку к противостоянию с РФ на рубеже 30-х годов. Поэтому Россия будет воевать и в следующем году, "навязывая противнику свою войну".